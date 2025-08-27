Damares Alves diz que operou câncer e que começa radioterapia na segunda-feira

© Getty Images

CAIO SPECHOTO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) disse em reunião no Senado nesta quarta-feira (27) que passou por uma cirurgia de câncer recentemente e que começará tratamento de radioterapia na segunda-feira (1).

"Há um mês eu fui diagnosticada com câncer, em dia 18 de julho. Eu fiz todos os exames. Em 18 dias eu consegui fazer biópsias, ressonâncias, todos os exames, e em 18 dias consegui fazer a cirurgia", disse Damares Alves. A assessoria da senadora informou que se tratou de um câncer de mama.

"Em cinco dias eu estava aqui no Senado trabalhando, depois da cirurgia. Com dor, com um pouquinho de dor, todos os cuidados, só foi difícil não abraçar os colegas nesse período. Mas o diagnóstico precoce foi fundamental para eu estar como estou. Segunda-feira eu começo a radioterapia, mas já estou declarando vitória, já estou declarando que estou curada", afirmou ela.

A senadora deu as declarações em reunião da subcomissão temporária do Senado que discute propostas sobre tratamento e prevenção da doença. "Eu relatei matéria de câncer um dia antes de ser diagnosticada", disse ela.

Mais tarde, enquanto presidia reunião da Comissão de Direitos Humanos, a senadora encerrou o encontro dizendo que não estava se sentindo muito bem. "Já estou no meu limite físico neste momento", afirmou. E também contou aos colegas senadores sobre o câncer.

Leia Também: Bolsonaro mapeou ao menos três países como opções de fuga