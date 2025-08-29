Notícias ao Minuto
PGR se posiciona contra presença de policiais dentro da casa de Bolsonaro

O entendimento da PGR, assinado por Paulo Gonet (foto), foi encaminhado ao STF (Supremo Tribunal Federal), que julga Bolsonaro pela trama golpista

29/08/2025 16:14 ‧ há 2 horas por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou nesta sexta-feira (29) contra a necessidade de ampliar a segurança de Jair Bolsonaro (PL) e manter policiais dentro de sua casa. O pedido havia sido feito pela Polícia Federal. O entendimento da PGR foi encaminhado ao STF (Supremo Tribunal Federal), que julga Bolsonaro pela trama golpista.

 

O documento assinado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirma, por outro lado, que se justifica a proteção das adjacências da casa onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar, "como a rua em que a casa está situada e até mesmo da saída do condomínio".

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, havia sugerido na terça-feira (26) ao ministro Alexandre de Moraes a entrada de uma equipe de policiais dentro da casa do ex-presidente para vigilância 24 horas.

Em ofício enviado ao STF, o chefe da PF argumentou que essa seria a melhor forma de garantir que Bolsonaro não tentaria fugir às vésperas de seu julgamento pela trama golpista.

Segundo Andrei, a presença de policiais nas proximidades da casa de Bolsonaro seria insuficiente, por dois motivos.

O primeiro, que a tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro funciona online e depende de sinal da operadora de telefonia para emitir sinais de movimentação do réu.

O segundo, que seria preciso monitorar todo o fluxo de veículos na residência de Bolsonaro e de vizinhos próximos para garantir que a fiscalização contra fugas seria efetiva.

Segundo Andrei, há precedente que permite a permanência de policiais 24 horas na casa de réus em prisão domiciliar. O diretor levantou apenas um caso, o do juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto. Em 2004, por ordem do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ele ficou em prisão domiciliar sob a custódia da PF.

Minutos após Andrei Rodrigues enviar o documento, o ministro Alexandre de Moraes enviou o caso para análise da PGR.

Eduardo Bolsonaro pede a Motta para exercer mandato dos EUA

Eduardo Bolsonaro pede a Motta para exercer mandato dos EUA

Eduardo Bolsonaro pediu para exercer o mandato direto dos Estados Unidos, alegando estar em missão de “diplomacia parlamentar”. O pedido ocorre em meio a investigações da Polícia Federal, ameaça de cassação no Conselho de Ética e atritos com o presidente da Câmara, Hugo Motta

Estadao Conteudo | 09:00 - 29/08/2025

