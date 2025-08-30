Moraes 'invade privacidade' de mulheres na casa de Bolsonaro, diz Flávio

© Reuters

FELIPE PEREIRA

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - A decisão de Alexandre de Moraes em colocar policiais penais na parte interna do terreno da casa de Jair Bolsonaro foi classificada como invasão de privacidade pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Ele falou que a medida representa falta de respeito com as mulheres da casa. "Uma humilhação com Michelle, com Laurinha, menor de idade, e com um ex-presidente da República".

Flávio considera a decisão "ilegal". O senador reclamou que o ministro do STF está antecipando o cumprimento da pena. "Alexandre de Moraes inventou uma nova modalidade de regime: o fechado com acompanhantes."

Aliados enxergaram uma "provocação barata". A afirmação é de Fabio Wajngarten, que foi secretário de Comunicação na gestão Bolsonaro.

Ele disse que Moraes tenta desestabilizar e expor o ex-presidente. A medida ocorre no sábado anterior ao início do julgamento da trama golpista no STF.

Wajngarten vê um contrassenso por parte de quem fala em pacificação. O aliado de Bolsonaro declarou que o ex-presidente deverá entrar com recursos e acionar cortes internacionais.

Por fim, ele criticou o que a direita chama de ativismo judicial.

"Quem muito se utiliza da palavra pacificação se comporta botando nitroglicerina num país já em brasa".

O QUE DIZ A DECISÃO DE MORAES

O ministro do STF determinou o monitoramento policial presencial nas áreas externas da casa de Bolsonaro. A decisão foi publicada neste sábado (30) e a justificativa é dificultar uma eventual fuga. A medida ocorre depois de a PF (Polícia Federal) e Procuradoria-Geral da República mencionarem pontos cegos na residência.

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, sugeriu que a tornozeleira era suscetível a falhas. Ele afirmou que vigiar externamente o local demandaria um grande efetivo, por isso propôs a vigilância dentro da casa. Esta providência não foi aceita por Moraes.

Também foi determinada revista nos carros de quem visita a casa. "

As vistorias deverão ser devidamente documentadas, com a indicação dos veículos, motoristas e passageiros." O relatório de quem esteve na residência deve ser enviado ao STF.

