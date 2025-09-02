Centrão amplia gestos por anistia para viabilizar apoio de Bolsonaro a Tarcísio em 2026

© Getty

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e dirigentes do centrão ampliaram os discursos públicos pela anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é julgado por golpismo no STF (Supremo Tribunal Federal) a partir desta semana.

Segundo deputados do bloco, é uma resposta às críticas da família, de que esses políticos estariam disputando o espólio eleitoral de Bolsonaro, sem um verdadeiro empenho em tirá-lo da prisão. O gesto seria necessário para viabilizar a candidatura presidencial do governador em 2026, que precisa do aval do ex-presidente.

Tarcísio tem assumido o protagonismo da cobrança por anistia. Nesta terça-feira (2), primeiro dia do julgamento de Bolsonaro, ele viajou a Brasília e tinha previstas reuniões sobre anistia com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI).

No dia anterior, tomou café da manhã com o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), e também tratou do assunto, o que foi explicitado numa publicação nas redes sociais. Ciro e Pereira defendem a anistia.

Nesta terça (2), o assunto foi discutido durante uma reunião entre os presidentes do PL, Valdemar Costa Neto; do União Brasil, Antônio Rueda; e Ciro Nogueira na sede do PL, ao mesmo tempo em que tinha início o julgamento de Bolsonaro no STF. O líder da oposição do Senado, Rogério Marinho (PL-RN), também estava e disse que eles trataram "de agendas parlamentares, inclusive essa [da anistia]".

Do lado do centrão, a atuação em prol da anistia de Bolsonaro também é uma forma do grupo se cacifar para mais espaço na chapa presidencial. Ciro Nogueira alimenta o sonho de ser vice de Tarcísio, com apoio da federação entre União Brasil e PP.

O governador é o nome de preferência de um bloco de partidos do centrão (PP, União Brasil, PL e Republicanos) para concorrer ao Palácio do Planalto no ano que vem. Tarcísio e o centrão, no entanto, têm sido alvos dos filhos de Bolsonaro conforme fica claro o plano de que o governador seja o herdeiro político da direita.

Mensagens da família tornadas públicas mostraram que o clã busca manter o espólio político de Bolsonaro, que está inelegível e é pressionado a declarar apoio a Tarcísio. Hoje, a bênção de Bolsonaro é uma condição importante para que o governador troque a tentativa de reeleição, em que é favorito, por uma disputa que, segundo as pesquisas, seria apertada contra Lula (PT).

Nesse sentido, alavancar a anistia seria uma resposta à crítica de que os partidos abandonaram o ex-presidente e se preocupam apenas com a eleição. Deputados do centrão argumentam que o perdão seria o meio para demonstrar lealdade ao ex-presidente.

Ao contemplá-lo em sua maior preocupação, que é a de não ser preso, esses parlamentares têm a expectativa de que Bolsonaro, por sua vez, fique mais confortável para apoiar Tarcísio na disputa pela Presidência. A anistia não teria o poder de torná-lo novamente elegível, na visão dos políticos do centrão.

A ideia é a de que a atuação a favor da liberdade do ex-presidente acalme a família e abra caminho para o governador no momento em que um dos filhos de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), ameaça deixar o PL e se lançar ao Palácio do Planalto em resposta à mobilização política por Tarcísio.

Tarcísio, por sua vez, tem negado a intenção de concorrer à Presidência e dito que a anistia é necessária para pacificar o país, que seria uma porta de saída para a crise entre os Poderes. Ele afirmou, na sexta (29), que caso eleito presidente seu primeiro ato seria um indulto a Bolsonaro.

Em paralelo, alguns líderes de partidos e aliados de Motta defendem que a votação da anistia poderia destravar a pauta para a Câmara avançar em medidas de impacto, como a isenção do Imposto de Renda. Também abriria espaço para o presidente da Casa estabelecer uma agenda própria.

A avaliação, porém, é de que a anistia não tem apoio da maioria dos deputados se for ampla, geral e irrestrita, como querem os bolsonaristas. Até agora, a proposta não tem sequer um texto claro. Motta, por exemplo, já declarou que não há clima para anistiar aqueles que planejaram mortes, em referência ao plano golpista de assassinar Lula, Geraldo Alckmin (PSB) e Alexandre de Moraes.

Parlamentares e ministros de esquerda dizem que a expectativa é que Motta barre a discussão sobre a anistia em pleno julgamento, para não enfrentar o STF.

Nas últimas semanas, Tarcísio e Ciro vinham intensificando o pleito para que a anistia avance no Congresso. Eles avaliaram como positiva uma fala do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, de que uma anistia antes do julgamento é impossível, mas depois seria "uma questão política". O julgamento de Bolsonaro deve terminar no próximo dia 12, sexta-feira.

O governador defendeu a medida a dirigentes do centrão em visitas a Brasília em agosto. Em evento do Republicanos na semana passada, Tarcísio fez um discurso em que cobrou anistia ao falar em gestos de pacificação. Motta estava na plateia.

Cardeais do centrão fecharam um acordo com o PL para, após o motim bolsonarista no plenário para pressionar pela anistia, alavancar propostas de seu interesse, como as PECs (proposta de emenda à Constituição) da blindagem e do fim do foro especial.

O argumento para garantir o embarque bolsonarista foi o de que aprovar essas medidas primeiro abriria caminho para a anistia em seguida, ou seja, acabaria com o que eles classificam como chantagem do Supremo sobre o Congresso. Uma PEC necessita de 308 dos 513 votos para ser aprovada.

O acerto entre PP, União Brasil e PL, fechado na sala do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), vem enfrentando percalços. Essa matéria busca dificultar processos contra parlamentares no STF e tem oposição da sociedade civil. Partidos de esquerda e o próprio relator da PEC se recusaram a abraçar propostas consideradas radicais e que teriam sido sugeridas por deputados do centrão.

Até o PL, partido que defendia a medida com mais ênfase, recuou. Na quinta-feira (28), o líder Sóstenes Cavalcante (RJ) afirmou que a anistia, e não mais as PECs, seria a prioridade da bancada na Câmara.

