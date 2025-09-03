Defesa de Bolsonaro reclama de pouco tempo para analisar provas de 'dezenas de computadores'

© Getty Images

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O advogado de Jair Bolsonaro (PL), Celso Vilardi, questionou o tempo que teve para analisar as provas usadas pelos órgãos de investigação contra o ex-presidente.

A denúncia contra Jair Bolsonaro foi aceita pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) em março, e o julgamento do presidente foi iniciado nesta terça, 2 de setembro.

"Eu não conheço a íntegra desse processo. São bilhões de documentos", disse Vilardi.

Ele afirma que, entre as provas que recebeu, tem "recorte de trechos do WhatsApp ou documentos como um papel, uma agenda, que foram localizados em computadores".

"São dezenas e dezenas e dezenas de computadores. Milhares de celulares", listou. "Temos um conjunto de prova apreendida que ficou à disposição por ano com a Polícia Federal."