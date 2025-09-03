Notícias ao Minuto
Advogado de Paulo Sérgio afirma que general tentou demover Bolsonaro de ideias radicais

Andrew Fernandes afirmou que o general teria tentado advertir o Bolsonaro sobre a gravidade de eventual adoção de medidas de exceção

Advogado de Paulo Sérgio afirma que general tentou demover Bolsonaro de ideias radicais

03/09/2025 17:20

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O advogado Andrew Fernandes afirmou que o general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, tentou demover Jair Bolsonaro (PL) de planos golpistas e tinha postura institucional e democrática.
A fala foi feita na sustentação oral para a defesa do general no caso da trama golpista de 2022, quando ele disse que a hipótese da acusação contra ele não fecha.

 

"Tem provas fortes que o general Paulo Sérgio autos contra, para impedir. E por isso foi apartado. É o que revela a prova dos autos", disse.

"O general Paulo Sérgio estava rachado com generais da ativa, com o general Braga Neto, que não queria conversar com generais frouxos e melancias. O general Braga Neto estava desalinhado com generais do governo e eu coloco o general Paulo Sérgio nessa linha", afirmou.

Segundo ele, o ex-ministro teve o mesmo comportamento dos chefes do Exército e da Aeronáutica nas discussões sobre as minutas golpistas, como na reunião do dia 7 de dezembro de 2022.

O general teria tentado advertir o Bolsonaro sobre a gravidade de eventual adoção de medidas de exceção.

