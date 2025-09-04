Malafaia critica 'líderes covardes' e diz que, se for preso, 'será a maior covardia'

© Lula Marques/Agência PT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pastor Silas Malafaia financiou atos pró-Jair Bolsonaro (PL), gravou mais de 50 vídeos contra Alexandre de Moraes e manteve conversas privadas com o ex-presidente em que o aconselha a produzir conteúdo contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), além de xingar seu filho Eduardo Bolsonaro (PL).

No mês passado, virou parte do inquérito na corte que já investiga Jair e Eduardo. Teve passaporte, celular e "cadernos de esboços bíblicos" apreendidos em operação da Polícia Federal.

Em entrevista à reportagem na última terça-feira (2), primeiro dia do julgamento de Bolsonaro no STF, o pastor chama de "covardes" pastores que silenciam sobre o confronto com o Judiciário. Também covardia seria uma prisão sua, diz.

Ele fala ainda sobre palavrões que usa em áudios para Bolsonaro, diz que não é um "Superman evangélico" e rejeita a hipótese de concorrer a presidente, ideia que circula nos bastidores do poder evangélico.

Estará à frente, neste domingo, 7 de Setembro, de novo ato bolsonarista na avenida Paulista. "Não tenho medo de ser preso por Moraes."

Covardes

Malafaia vê três motivos para nenhum outro pastor, ao menos de envergadura nacional, mostrar sua disposição para bater de frente com Moraes.

"Número um, tem líderes que nunca se posicionam politicamente, não gostam." Esses não costumam ter papel ativo na eleição, por exemplo.

"Agora, também tem um outro lado da moeda, de alguns líderes covardes, omissos, que têm medo de se posicionar por causa de retaliações."

Conta que, após ganhar o status de investigado, "tem líder evangélico com medo de falar comigo". Daí já viu. "Você quer que eles se exponham para falar de política?"

O terceiro grupo, segundo o pastor, é de "gente que não sabe argumentar" e não tem "preparo para argumento político". Melhor calar. "E acho que é até inteligente, porque a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se acha por sábio."

Prisão

Malafaia não descarta a possibilidade de acabar encarcerado. "Se eu for preso vai ser a maior covardia" e "pura perseguição política e religiosa".

Ele passou a ser investigado por financiar atos antidemocráticos em defesa Bolsonaro, manter conversas nas quais é acusado de pressionar o ex-presidente a contestar Moraes e estimular agenda tida como golpista.

A PF apresentou áudios trocados entre Malafaia e Bolsonaro após o governo Donald Trump impor tarifas de 50% sobre mercadorias brasileiras.

O pastor diz que não tem nada a ver com as sanções. "Não falo inglês, nunca falei com autoridade americana nenhuma, [falei] poucas vezes com Paulo Figueiredo e com Eduardo. Se me prender, é pura covardia e perseguição."

Financiamento

Ele diz que já financiou atos bolsonaristas com dinheiro da sua editora, a Central Gospel, sem recorrer à conta bancária da sua igreja, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

Não quis quantificar a soma dos gastos. No 7 de Setembro do eleitoral 2022, o pastor contou à Folha que desembolsou R$ 35 mil pelo trio elétrico onde o então presidente Bolsonaro discursou, em ato na praia de Copacabana.

"É um direito meu. Agora, você vai me desculpar, eu nunca vi o PT, que faz manifestações com dinheiro público, dizer quanto gastou. E por que eu tenho que dizer? Isso é uma questão particular minha, tá?"

Malafaia 2026

Se a belicosidade do pastor incomoda alguns colegas, outros defendem que ele concorra à Presidência no ano que vem. Dois pastores graúdos lançaram a ideia, um balão de ensaio para testá-la em público.

Malafaia, que não é filiado a partido algum, rechaça a hipótese. "Não sou candidato a nada, nem a quinto carimbador de condomínio."

Prefere se definir como "uma pequena influência no mundo evangélico" e "uma voz profética". "Até brinco, quando alguns pastores vêm falar comigo. Digo: amigo, para eu poder ser candidato à Presidência, Deus tem que mandar três anjos da primeira instância virem falar comigo. Como Deus não vai fazer isso, então eu jamais penso, sonho, quero ser candidato à Presidência."

Operação da PF

O pastor estava em Portugal quando a GloboNews noticiou que ele havia se tornado parte do inquérito no STF. O vazamento de conversa particular entre ele e o ex-presidente "é um modus operandi para proteger o ditador Alexandre de Moraes" e, "no meu caso, também para me denegrir diante da opinião pública evangélica".

Dias depois, ao desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio, uma equipe da PF, todos "muito educados comigo", o levou para uma sala e revistou "tudo o que é mala". Estava com sua esposa, a pastora Elizete Malafaia, e chamou Jorge Vacine Neto, seu advogado.

Agentes apreenderam passaporte, celular e "meus cadernos de esboços bíblicos, minha ferramenta de trabalho", o que para ele prova perseguição religiosa. Foram-se também o convite de casamento da filha de um pastor e uma conferência que tem em setembro, o que dificulta sua atividade pastoral, diz.

Relação com os Bolsonaros

Ele conta duas décadas de amizade com Jair Bolsonaro. Foi Malafaia quem o casou com Michelle, em 2013.

Também se diz amigo dos três filhos mais velhos do ex-presidente, sem laços maiores. "Falo pouco com Eduardo e Carlos, falo mais um pouquinho com Flavio, mais com Michelle e muito mais com Bolsonaro."

Chamar Eduardo de babaca, como veio à tona nos áudios vazados, mostraria a liberdade que tem com a família para criticá-la. "Sou aliado, não alienado nem bolsominion."

Diz que foi inclusive contra o autoexílio de Eduardo nos EUA. "Vou dizer uma coisa, tanto eu quanto Bolsonaro éramos contra. Só que Eduardo é maior de idade."

Direita desunida

Para Malafaia, são esperados atritos no campo que se bica pelo posto de herdeiro do bolsonarismo em 2026. "Se você pegar os 12 discípulos de Jesus, havia contradição entre eles. Acho normal."

"A direita não é igual à esquerda, que Lula, preso, liberou o nome de Fernando Haddad [para a chapa presidencial de 2018], e a esquerda toda calada, sem falar nada."

Acha uma "afronta" apontar desde já um favorito para substituir o inelegível Bolsonaro, que ainda se apresenta como opção para o pleito que se avizinha. Diz acreditar que, "lá na frente, une todo mundo".

Palavreado

Mensagens com Bolsonaro revelam um Malafaia por vezes desbocado, usando expressões chulas como "arrombar" e "cacete".

O uso do palavreado prova "que sou humano", diz. "Nunca passei imagem de Superman evangélico ou super-santo. Tenho falhas. De vez em quando falo coisa indevida." Inclusive admite falar outros palavrões em áudios que não vazaram.

"Fico com Mateus, capítulo 7. Jesus diz assim: hipócrita, antes de querer tirar o cisco do olho de uma pessoa, tira a trave que está no seu. É fácil criticar conversas pessoais, sabe? Quem não tem pecados que atire a primeira pedra."