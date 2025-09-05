Notícias ao Minuto
Procurar

Bolsonaro pede ao STF visita regular de aliado para apoio em cuidados de saúde

Pecuarista, Bruno Scheid deve auxiliar ex-presidente em questões de saúde durante ausência de Michelle; Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto

Bolsonaro pede ao STF visita regular de aliado para apoio em cuidados de saúde

© REUTERS/Adriano Machado

Folhapress
05/09/2025 20:00 ‧ há 1 hora por Folhapress

Política

Justiça

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta sexta-feira (5) autorização para que o vice-presidente do PL de Rondônia, Bruno Scheid, visite regularmente o político em prisão domiciliar.

 

Os advogados dizem que a presença de Scheid será importante para a relação institucional mantida pelo ex-presidente com o Partido Liberal. O pecuarista também prestaria apoio nos cuidados com a saúde de Bolsonaro.

O documento enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes diz que Scheid tem "estreita relação de amizade" com a família do ex-presidente, "circunstância que o levou a prestar apoio contínuo mesmo antes do atual quadro de saúde".

O apoio de Scheid nas questões relacionadas ao quadro de saúde de Bolsonaro seria relevante, segundo a defesa do ex-presidente, porque Michelle Bolsonaro precisa sair de casa para seguir sua agenda de trabalho.

"Tal vínculo pessoal e familiar reforça a pertinência de sua presença na residência, sobretudo diante da impossibilidade de que a esposa do Peticionante concilie integralmente a atividade laboral com os cuidados exigidos", afirma.

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto. Aliados políticos e amigos só podem visitar o ex-presidente mediante prévia autorização do Supremo. Só podem encontrá-lo regularmente seus familiares, advogados e médicos.

Filhos de Bolsonaro vão obedecer pai em 2026, diz Ciro Nogueira

Filhos de Bolsonaro vão obedecer pai em 2026, diz Ciro Nogueira

Ciro Nogueira disse também que fala do ministro Barroso sobre inconstitucionalidade de indulto antes de julgamento mudou clima para anistia

Folhapress | 11:45 - 05/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você