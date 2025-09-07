Lula avisa "traidores da pátria" de que "Brasil não recebe ordens"

© Lusa

"Não somos, nem seremos, colônia de ninguém. Somos capazes de governar e cuidar da nossa terra e do nosso povo, sem a interferência de qualquer governo estrangeiro", disse Lula da Silva, em nota oficial divulgada no sábado.

O chefe de Estado ressaltou que o Brasil mantém "relações amistosas com todos os países", mas não "aceitará ordens de ninguém" porque "o Brasil só tem um senhor: o povo brasileiro".

"Defendemos a nossa democracia e resistiremos a quem tentar miná-la", garantiu Lula, em discurso transmitido em rádio e televisão, por ocasião do Dia da Independência, celebrado hoje.

O líder brasileiro pareceu se referir aos Estados Unidos, cujo presidente, Donald Trump, se opõe ao julgamento do amigo e aliado político Bolsonaro, que considera vítima de uma "caça às bruxas".

No discurso, durante o qual apareceu usando uma gravata com as cores da bandeira brasileira e que durou cerca de cinco minutos, Lula lembrou que a Constituição "estabelece a independência entre os três poderes".

"Isso significa que o presidente do Brasil não pode interferir nas decisões do poder Judiciário brasileiro, ao contrário do que querem impor ao nosso país", disse o chefe de Estado.

O julgamento de Bolsonaro, e de sete membros de sua cúpula, acusados de tentativa de golpe de Estado, entrou na fase final, e o ex-presidente pode ser condenado a uma pena de até 40 anos de prisão.

Lula fez ainda uma referência implícita a outra investigação que envolve a família Bolsonaro.

O presidente afirmou que "o papel de alguns políticos brasileiros que incentivam ataques contra o Brasil" é inaceitável, referindo-se a um dos filhos do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Bolsonaro e o filho Eduardo estão sendo investigados por tentarem obstruir o julgamento pela tentativa de golpe de Estado, com o apoio da administração Trump.

"Foram eleitos para trabalhar para o povo brasileiro, mas defendem apenas seus interesses pessoais. São traidores da pátria. A história não os perdoará", afirmou Lula.

De acordo com a polícia, Bolsonaro e o filho Eduardo, que está nos Estados Unidos há seis meses, procuraram "induzir, instigar e auxiliar" o governo norte-americano a impor sanções ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Brasil.

Os Estados Unidos revogaram os vistos de vários ministros do STF, bem como de alguns ministros de Lula, e impuseram tarifas de 50% sobre uma parte significativa das importações brasileiras.

