José Luis Oliveira Lima fala em aguardar fim do julgamento: "estamos numa maratona e não numa prova de 100 metros", disse

Nuvem pode mudar no futuro, diz advogado de Braga Netto após manifestação de Fux

Folhapress
10/09/2025 17:20 ‧ há 1 hora por Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O advogado José Luís de Oliveira Lima, que defende o general Walter Braga Netto, disse que "a nuvem pode mudar" no futuro após manifestação do ministro Luiz Fux.

 

"Um voto só pode ter impacto na questão da pena. Mas tem o futuro: estamos numa maratona e não numa prova de 100 metros. A nuvem pode mudar. Hoje está sol, pode ficar chuva", disse Oliveira.

Ao analisar uma das questões preliminares, Fux votou pela incompetência do STF e da Primeira Turma para julgar o caso, bem como pela nulidade dos atos decisórios do processo.

