Líder do PT diz que votar anistia na próxima semana seria interferência no julgamento do STF

© Waldemir Barreto/Agência Senado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), disse nesta quarta-feira (10) que uma eventual votação de anistia na próxima semana, na Casa, pode representar interferência no julgamento em curso no STF em razão da possibilidade de recursos.

"Estamos argumentando que isso seria uma brutal interferência num processo que está acontecendo no Judiciário. O julgamento não acaba na sexta-feira. Haverá embargos e publicação de acórdãos", disse Lindbergh ao chegar ao STF para assistir à sessão.

"Hoje vamos ter várias reuniões para desmontar qualquer possibilidade de votação na próxima semana", disse o petista. Segundo ele, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também está envolvida nas articulações para barrar a anistia.

Leia Também: Fux vota três vezes para anular processo contra Bolsonaro e trava embate com métodos de Moraes