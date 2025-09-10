Moraes autoriza que Bolsonaro seja submetido a procedimento médico no domingo (14)

© Getty

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja submetido a procedimentos médicos no domingo (14), em Brasília.

O pedido foi feito pela defesa de Bolsonaro para a retirada de lesões na pele. Não há necessidade de internação. O objetivo é investigar um possível câncer de pele.

Bolsonaro chateado com julgamento

O advogado Celso Vilardi disse que conversou com Jair Bolsonaro (PL), seu cliente, após os votos dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e Flávio Dino pela condenação do ex-presidente. Segundo o defensor, o réu está "bastante chateado".

"Falamos com ele, ele está bastante chateado", afirmou Vilardi nesta quarta (10) ao chegar para a sessão da Primeira Turma do STF.

"A gente tem uma convicção que não existe participação do [ex-]presidente no Punhal Verde e Amarelo e no 8 de Janeiro", acrescentou, em referência a um plano de assassinato de autoridades citado nas investigações e aos ataques à praça dos Três Poderes em 2023.

Os votos dados pelos ministros na terça-feira (9) marcaram uma derrota, ainda que esperada, para o bolsonarismo.

Nesta quarta-feira (10), o voto do ministro Luiz Fux foi favorável aos oito réus do caso. O julgamento se encerra na próxima sexta-feira (12).