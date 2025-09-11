Notícias ao Minuto
Valdemar cita Fux como futuro candidato ao Senado, e líder do PT diz que fala é grave

Valdemar Costa Neto afirmou que "[Fux] vai se aposentar daqui a dois anos e ele pode ser senador", disse após o ministro votar pela absolvição de Bolsonaro na trama golpista

© José Cruz/ABr

Folhapress
11/09/2025 21:20 ‧ há 11 minutos por Folhapress

Política

Justiça

BRASÍLIA, DF (fOLHAPRESS) - O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), classificou como grave uma fala do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, em defesa do ministro Luiz Fux como candidato ao Senado depois que ele se aposentar do STF, em 2028.

 

"Teve um tom muito político. Passou pela minha cabeça isso. Agora, se o presidente do PL fala isso, acho que é muito grave", afirmou o deputado petista.

Mais cedo, em entrevista à CNN Brasil, Valdemar afirmou: "[Fux] vai se aposentar daqui a dois anos e ele pode ser senador, mas não sei se ele tem interesse nisso".

A aposentadoria compulsória de Fux está prevista para abril de 2028, quando ele completa 75 anos. O magistrado tem sido elogiado por políticos bolsonaristas após votar pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro.

