Bolsonaro recebe alta após remoção de lesões; exame mostra anemia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta médica no início da tarde deste domingo (14) e retornou à sua casa em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar. Aos 70 anos, ele passou pelo Hospital DF Star para a remoção de lesões na pele, mas os exames também apontaram anemia por deficiência de ferro. Durante a internação, Bolsonaro recebeu reposição endovenosa de ferro.

O boletim médico divulgado pela unidade de saúde informou ainda que uma tomografia de tórax mostrou imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração. Em relação às lesões cutâneas, os médicos removeram oito, localizadas no tronco e no braço direito. Os fragmentos foram encaminhados para análise, e o resultado deverá indicar se haverá necessidade de tratamento complementar.

Segundo a equipe médica, Bolsonaro continuará em acompanhamento para hipertensão arterial, refluxo gastroesofágico e medidas preventivas contra novas broncoaspirações. O documento é assinado por Cláudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica, Leandro Echenique, cardiologista, Guilherme Meyer, diretor médico do hospital, e Allisson Barcelos Borges, diretor geral do DF Star.

Bolsonaro chegou ao hospital sob escolta e com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Do lado de fora, apoiadores vestidos de verde e amarelo aguardaram sua passagem, mas não houve interação com o ex-presidente.

Em prisão domiciliar desde o início de agosto, Bolsonaro foi autorizado a se deslocar para os procedimentos médicos antes mesmo da conclusão do julgamento que o condenou a mais de 27 anos de prisão pelo envolvimento em uma trama golpista. Moraes determinou que a defesa apresente atestados de comparecimento em até 48 horas após cada atendimento. Por questões de segurança, veículos que deixaram a residência do ex-presidente foram revistados.





