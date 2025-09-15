Notícias ao Minuto
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) passou o fim de semana em embates nas redes sociais com Felipe Neto, Whindersson Nunes, Pedro Certezas e o cantor Júnior. O parlamentar chegou a sugerir o cancelamento de vistos para os EUA e lançou ataques pessoais contra os artistas

Nikolas Ferreira tenta caçar visto de Felipe Neto e briga com famosos

15/09/2025 07:05 ‧ há 24 minutos por Notícias ao Minuto

Política

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) passou o fim de semana trocando farpas com celebridades em seu perfil no Twitter. Entre os alvos estiveram Felipe Neto, Whindersson Nunes, o cantor Júnior e o influenciador Pedro Certezas.

 

As motivações variaram. Em relação a Felipe Neto e Whindersson Nunes, Nikolas disse querer acionar a embaixada dos Estados Unidos para tentar cancelar os vistos dos dois. No caso de Felipe Neto, que atualmente está no país, o deputado pediu a seus seguidores que marcassem a embaixada em postagens críticas do youtuber ao governo norte-americano.

A provocação a Felipe desencadeou a resposta de Whindersson Nunes, que ironizou a postura do parlamentar. O humorista escreveu que era “patético” um deputado ter como missão tentar impedir Felipe Neto de entrar nos EUA. Nikolas rebateu com ataques pessoais, publicando uma foto de Vitão e insinuando que o comediante havia “perdido” para o cantor por causa do namoro com Luísa Sonza. Whindersson reagiu em tom de deboche e sugeriu um ménage, ao que Nikolas respondeu mencionando sua família e afirmando que tinha apenas 16 anos na época da foto.

Já em relação a Pedro Certezas, Nikolas declarou que pretende impedir que o influenciador obtenha visto para os Estados Unidos e, assim, não possa acompanhar a Copa do Mundo de 2026.

Outro alvo foi o cantor Júnior, que durante show no festival The Town gritou “anistia é o c***”. Nikolas rebateu dizendo: “Gritar sem anistia é fácil… difícil é saber quem você é sem a Sandy”.

