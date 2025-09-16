Moraes dá 5 dias à PGR para se manifestar sobre ação contra Tarcísio

© Getty

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre um pedido de investigação de possível prática de obstrução de Justiça pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no julgamento de Jair Bolsonaro.

O despacho foi dado após representação do deputado federal Rui Falcão (PT-SP), protocolada no último dia 3, que questiona a atuação de Tarcísio no julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus no chamado núcleo crucial da trama golpista.

O parlamentar pediu ao STF a imposição de medidas cautelares ao governador, como a proibição de deixar o país sem autorização judicial, a retenção do passaporte, a incomunicabilidade com réus e investigados pelos atos golpistas e a obrigação de se abster de qualquer ato que possa configurar "pressão indevida" sobre a corte.

Moraes pediu manifestação da PGR em cinco dias. A partir daí, haverá uma decisão sobre eventual abertura de investigação sobre o caso.

Segundo Rui Falcão, "Tarcisio de Freitas deslocou-se a Brasilia com o objetivo de articular junto ao Presidente da Camara dos Deputados, Hugo Motta, e liderancas do Parlamento, uma interferencia direta no exercicio do Poder Judiciario, com o pretexto de tramitacao de um projeto de anistia destinado a beneficiar Jair Bolsonaro e outros reus da trama golpista".

Como mostrou a Folha de S.Paulo, integrantes dos partidos do centrão e Tarcísio buscam um acordo para anistiar Bolsonaro e, assim, livrá-lo da prisão, mas mantendo-o inelegível e fora da disputa eleitoral de 2026.