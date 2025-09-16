'O esforço que devia ser feito foi feito', diz Tarcísio sobre anistia a Bolsonaro

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse ter alcançado seu objetivo diante da decisão do colégio de líderes da Câmara dos Deputados de levar a voto o requerimento de urgência para a anistia à trama golpista, tema que deve ser apreciado nesta quarta-feira (17), segundo ele.

"O objetivo era justamente este que saiu no colégio de líderes de hoje, que é a pauta da urgência prevista para amanhã. Então, agora, vamos acompanhar. Acho que o esforço que devia ser feito foi feito", afirmou.

Tarcísio passou as duas últimas semanas articulando a anistia a Jair Bolsonaro (PL), seu padrinho político, condenado pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) por liderar a trama golpista, e aos demais envolvidos no caso.

Na segunda-feira (15), em entrevista em São Paulo, o decano do STF, Gilmar Mendes, afirmou que uma tentativa de anistiar o grupo é inconstitucional.

O governador falou em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, após um evento do setor da habitação, que acabou dominada por questionamentos sobre a morte do delegado aposentado da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes, ocorrida na noite anterior.

Questionado sobre seu lobby pela anistia, Tarcísio foi cobrado a dar transparência sobre suas ações em Brasília, detalhando com quem tratou do tema, o que disse e qual era, de forma clara, a anistia que defendia. Mas se esquivou de responder.

"Falei com líderes, falei com presidentes de partidos. Vou falar genericamente, mas falei com alguns líderes e presidentes de partidos", respondeu.

Tarcísio confirmou que irá a Brasília no dia 29 para visitar Bolsonaro, que está em prisão domiciliar por decisão de Alexandre de Moraes em decorrência do inquérito que apura tentativa do ex-presidente e de seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de obstruir o julgamento no STF.