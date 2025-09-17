Bolsonaro parou de respirar durante crise de vômito, diz Flávio

© Getty

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira (16) que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou sem respirar por alguns segundos durante uma crise de soluços e vômito que levou à sua internação no Hospital DF Star, em Brasília.

“Hoje foi um episódio mais drástico, em que o soluço dele foi aumentando. Pela repetição, ele diz que trava o diafragma. Ele teve um episódio de vômito a jato, com força, e ficou quase dez segundos sem respirar”, relatou o parlamentar a jornalistas na porta do hospital.

Segundo Flávio, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estava presente no momento e conseguiu prestar os primeiros cuidados. “Ele está estável, mas não está com a cara boa, bastante desidratado”, acrescentou.

O senador também relacionou o quadro clínico do pai à pressão política que enfrenta. “Muito do que ele está sofrendo é a questão psicológica, é o desgaste, é o massacre do dia a dia, essa tensão permanente sobre ele”, declarou.

Flávio explicou ainda que Bolsonaro realizou exames cardíacos, recebeu soro e segue em repouso, com recomendação médica para não ingerir alimentos sólidos.

Debate sobre anistia

Na mesma entrevista, o filho do ex-presidente defendeu a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. “Sou a favor da anistia total, ampla, irrestrita e imediata. As pessoas não estão respondendo pelos crimes corretos. Todo mundo sabe que não havia possibilidade real de golpe”, afirmou.