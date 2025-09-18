Lula mantém distância de adversários e venceria em todos os cenários, aponta Genial/Quaest

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nova rodada da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (18) mostra que o presidente Lula (PT) mantém distância de adversários e continuaria a vencer em todos os cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

O levantamento indica sustentação da melhora na popularidade da gestão petista. Nos últimos meses, o governo tem colhido frutos no discurso da defesa da soberania nacional e na associação da família Bolsonaro à crise aberta pelo tarifaço de Donald Trump.

Os índices para o segundo turno, já favoráveis a Lula desde agosto, variaram dentro dos limites da margem de erro, de dois pontos percentuais, em relação à última rodada do levantamento. O instituto entrevistou 2.004 brasileiros de 12 a 14 de setembro.

O petista tem 43% das intenções de voto em simulação de segundo turno contra Tarcísio de Freitas (Republicanos), que acumula 35%. Ciro Gomes (PDT) tem 33% contra 40% do presidente. O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), soma 32%, ante 44% de Lula, e o mineiro Romeu Zema (Novo) alcança 32% frente aos 45% do petista.

Contra os 31% do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), Lula pontua 46%. O sulista Eduardo Leite (PSD) alcança 26%, ante 45% do mandatário.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), declarado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e condenado no STF (Supremo Tribunal Federal) pela trama golpista de 2022, chega a 34% das intenções de voto em um eventual segundo turno com Lula, que neste caso venceria a disputa com 47%.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, alcança 29%, contra 47% do petista. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) vai a 32%, ante 47% de Lula.

O governo teve o começo de 2025 atravessado por crises de popularidade, incluindo a taxação do Pix e a dos descontos indevidos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A maioria dos eleitores acredita que Lula não deveria se candidatar à reeleição: 59% têm essa posição, contra 39% que defendem que ele dispute. O índice varia dentro da margem de erro desde julho.

Entre os que acreditam que o petista deveria indicar um sucessor, 9% apontam o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSD), 6% a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), 5% o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), 3% o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), 2% o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), 1% o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e outro 1% a chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffman (PT).

O apoio a uma eventual candidatura de Bolsonaro caiu. O levantamento, feito após o ex-presidente ser sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado, mostra que 76% dos brasileiros acham que ele deveria abrir mão da corrida e apoiar outro candidato.

Em agosto, antes da condenação no STF, eram 65% os que pensavam assim. No mesmo período, 26% achavam que Bolsonaro deveria manter a candidatura, e agora são 19%.

Entre bolsonaristas, os que acham melhor o presidente apoiar outro candidato subiram de 31% para 46%. Os que acreditam que Bolsonaro deve seguir na disputa caíram de 66% para 52%.

Para os que se declaram de direita, mas não são bolsonaristas, são 74% os que apoiam outras candidaturas, contra 53% em agosto, e 26% os que ainda acreditam nas chances de Bolsonaro, ante 44% anteriormente. Este grupo tem Tarcísio, também apoiado por políticos do centrão, como favorito para a substituição do líder, com 34% das menções.

Metade dos que não têm posicionamento político afirma ter medo de Bolsonaro retornar ao poder, e 29% se sentem da mesma forma com relação a Lula. Ainda dentro desde grupo, o retorno de qualquer um dos dois causa temor a 14%, e 3% afirmam não ter o sentimento em nenhum cenário.

Nas intenções de voto para presidente no primeiro turno, Lula tem: 32% contra 24% de Bolsonaro; 33% contra 18% de Michelle; 35% contra 17% de Tarcísio; e 32% contra 14% de Eduardo Bolsonaro. Nestes quatros cenários, o nome de Ciro Gomes foi testado, e o ex-governador do Ceará obteve, respectivamente, 11%, 13%, 13% e 14%.

Em cenário com Tarcísio e sem Ciro, o governador de São Paulo acumula 20%, contra 40% de Lula e 16% de Eduardo Bolsonaro. O filho e o ex-ministro de Bolsonaro travam disputa velada pelo espólio bolsonarista com a eventual saída do ex-presidente da cena política.

Eduardo pontua 21% nos cenários de primeiro turno sem Tarcísio, em que é testado contra os governadores de direita Ratinho Júnior (16%), Zema (13%) e Caiado (12%). Lula ocuparia a outra vaga no segundo turno com ao menos 40% das intenções de voto nas três hipóteses.

Eduardo é apontado como a liderança brasileira com maior rejeição, acumulando a antipatia de 68% dos eleitores. Ele está nos EUA articulando sanções à economia e autoridades brasileiras junto a dirigentes americanos para pressionar o país a anistiar seu pai. O parlamentar é seguido por Jair Bolsonaro (64%), Michelle (61%) e Ciro Gomes (60%) nos índices de rejeição.

VEJA AS MARGENS DE ERRO POR GRUPO SOCIODEMOGRÁFICO DA PESQUISA GENIAL/QUAEST

- Sexo: feminino (3), masculino (3)

- Idade: 16 a 34 anos (4), 35 a 59 anos (3), 60 anos ou mais (5)

- Escolaridade: até fundamental (4), médio completo (3), superior completo (4)

- Religião: católicos (3), evangélicos (4)

- Raça: branca (3), preta (7), parda (3)

- Região: Sudeste (3), Nordeste (4), Sul (6), Centro-Oeste/Norte (8)

- Posicionamento político: Lulista/Petista (5), não é Lulista/Petista mas mais à esquerda (6), não tem posicionamento (4), não é Bolsonarista mas mais à direita (5), Bolsonarista (6)

