Eduardo vai ajudar matar o pai se lançar candidatura contra vontade de Bolsonaro, diz Valdemar

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Presidente nacional do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto evita assegurar que Tarcísio de Freitas (Republicanos) será o candidato à Presidência escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além de insistir na candidatura do próprio Bolsonaro, Valdemar afirma que o ex-presidente "é imprevisível", a exemplo do que fez ao lançar Tarcísio candidato a governador de São Paulo. O presidente do PL diz ter ouvido outros nomes de Bolsonaro e que não se surpreenderá se o escolhido for o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD).

Ele afirma ainda que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) obedecerá a escolha de Bolsonaro. "Não acredito que ele brigue com o pai. Vai ajudar a matar o pai de vez?", afirma Valdemar, sobre a possibilidade de Eduardo fincar pé em sua própria candidatura por outro partido.

Sobre a tramitação da proposta para redução de pena dos participantes de atos golpistas, Valdemar defende não só a anistia, mas a elegibilidade do ex-presidente. "Bolsonaro tem que ser candidato. O Lula não foi?"

Em entrevista à reportagem, ele afirma que o principal palco dessa disputa será o Senado e que o PL poderá se valer da única arma de que dispõe: obstrução. "Temos número para parar o Senado."



PERGUNTA - O presidente da Câmara, Hugo Motta, diz que não há votos para a anistia e sugeriu uma redução de penas. O PL apoia isso?

VALDEMAR DA COSTA NETO - Não. Queremos o Bolsonaro [livre]. É o que o partido quer. Acho que o que o [presidente dos EUA Donald] Trump está esperando é a aprovação da anistia. O Bolsonaro tem que ser candidato. Você imaginava que o Lula seria candidato? Ninguém. Hugo precisa tirar isso da frente, está atrapalhando a vida dele.

P - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que não vota uma anistia ampla.

VCN - Temos uma arma. A única coisa que podemos fazer, dentro da lei, é a obstrução. E temos número para parar o Senado. Não queremos, porque prejudica o país, mas temos 45 senadores para isso.

P - O sr. falou do presidente Donald Trump. Dependendo do resultado, ele deve adotar sanções mais rígidas contra o Brasil?

VCN - O governo brasileiro tem que ir lá negociar. Não pode fechar as portas para os EUA. É a nação mais forte do mundo.

P - Acha que o Lula está muito afrontoso com os Estados Unidos?

VCN - Muito. Um erro. Se eu sou o Lula, eu ia lá falar com o Trump. Trump, me ajuda a acabar com a miséria do meu país? Você quer o quê?

P - O Lula rebate que um país não pode interferir no julgamento da Justiça no Brasil.

VCN - A nossa desgraça é o Supremo ter apoio do governo. É isso que mata a gente. Se não, eles não estariam procedendo assim. Temos que acatar as decisões, mas não somos obrigados a aceitar.

P - Vocês vão defender o impeachment do ministro Alexandre de Moraes?

VCN - Evidente que um pessoal do partido quer, mas isso não está na nossa cabeça porque o que queremos é ganhar a eleição. Tenho certeza que vamos fazer maioria no Senado, ganhar a presidência do Senado. Mas as coisas na política mudam de maneira surpreendente. Temos que caminhar para o entendimento, para o Congresso ser respeitado.

P - O presidente do PP, Ciro Nogueira, disse que Bolsonaro entende que não poderá ser candidato e que o melhor nome é Tarcísio. O sr. concorda?

VCN - Quem vai indicar é o Bolsonaro. O Bolsonaro era presidente e falou: "sabe o que estou pensando para São Paulo? O Tarcísio". Falei: "excelente ministro, mas não fez uma obra que marcasse a presença dele lá, não é de lá, não vota lá, não mora lá!" Falei: "Bolsonaro, sei que você não tem um parafuso a menos, mas você não está batendo bem". O Bolsonaro insistiu: "vamos estudar isso aí". Depois dessa, ele pode vir com outra surpresa [para a Presidência]. Não duvido. Ele não é uma pessoa normal como nós, porque o carisma que ele tem não permite que ele seja normal como nós.

P - Mas o sr. está convencido que Tarcísio é o melhor nome?

VCN - Não posso falar isso. O Bolsonaro já tocou nesse assunto comigo duas vezes, com outros nomes. "Eu tô pensando em indicar tal pessoa". "Bolsonaro, vai ser quem você indicar". Talvez ele tenha feito isso para ver se tenho tendência. Não tenho. O grande problema é que você tem até abril para mudar de partido, e as convenções são só em junho. Então ele [Bolsonaro] precisa ter confiança de que vou fazer o que ele quer.

P - A Michelle ainda pode concorrer à Presidência?

VCN - Todo mundo tem chance, o Bolsonaro é imprevisível. Não será surpresa para mim se o Bolsonaro chegar com o nome do Ratinho.

P - Nessas conversas que ele teve com o sr., já falou do Ratinho?

VCN - Fala muito bem do Ratinho, muito bem. Fala do [Romeu] Zema, do [Ronaldo] Caiado. Esses caras têm muita aprovação nos seus estados. Agora, o Tarcísio tem no Brasil.

P - O Eduardo vai obedecer e apoiar quem for indicado pelo pai?

VCN - Ele tem que obedecer porque os votos que ele tem são por causa do pai, não são por causa dele.

P - Qual foi a última vez que falou com ele?

VCN - Há muito tempo. Antes de ele ir para os Estados Unidos.

P - Se o Bolsonaro estiver preso, como o eleitor vai saber qual é o candidato dele?

VCN - Espero que não aconteça isso. Se acontecer isso, vamos para o segundo turno e ganhamos a eleição.

P - O Eduardo tem falado em sair do PL e disputar a Presidência por outro partido.

VCN - Ele estava nervoso. Não acredito que brigue com o pai dele... Vai ajudar a matar o pai de vez? Porque o que o Bolsonaro está passando... Nossa Senhora.

P - Mas o Eduardo atacou o Tarcísio, o pai até pediu para ele parar.

VCN - Bateu, né? Mas o Eduardo é muito novo. E ele está numa situação difícil. Ele não queria estar lá. Tá certo que os Estados Unidos são um país muito bom e tudo, mas o cara não ter perspectiva de voltar para cá é duro. Ele tinha uma eleição garantida para o Senado em São Paulo. Ele é tão novo.

P - O sr. pretende conversar com o ex-presidente Bolsonaro sobre isso?

VCN - Nem perco tempo. Bobagem. Tenho vários problemas nos estados que eu preciso que ele [Bolsonaro] resolva. Do senador que ele quer não se dar bem com o governador nosso. Não vou contar quais, mas preciso resolver.

P - Na ausência do Bolsonaro na campanha, quem será o maior ativo eleitoral do PL?

VCN - Tem o Eduardo, o Flávio, a Michelle. Tudo tiro de canhão. O Carlos. Agora, tem um que é o máximo: o Nikolas [Ferreira]. Ele virou um problema para mim. Todo mundo quer que ele vá em todo lugar. E ele tem que tomar cuidado, depois desse negócio que aconteceu nos Estados Unidos [assassinato do ativista conservador Charlie Kirk].

P - Bolsonaro falou, em mensagens, para Eduardo não falar mal do Gilmar Mendes, do STF. Por que ele pediu isso? Tem alguma negociação com o ministro?

VCN - Ele tem boa impressão do Gilmar. Ele inclusive foi para o Mato Grosso para apoiar o irmão do Gilmar para prefeito de um município. Eu adoro o Gilmar. Adoro, mas não tem conversa. Não tem.



RAIO-X | VALDEMAR COSTA NETO, 76

Presidente nacional do PL, foi deputado federal por seis mandatos, e renunciou duas vezes por causa das denúncias sobre o mensalão do PT. Aproximou-se da direita recentemente e filiou Jair Bolsonaro, que disputou a reeleição pelo partido em 2022.