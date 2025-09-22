Após briga nas redes, Nikolas Ferreira aparece em foto com Whindersson

© Reprodução- Instagram

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o humorista Whindersson Nunes voltaram a aparecer juntos, mas desta vez em clima de paz. No sábado (20), Nikolas publicou uma foto ao lado do comediante, gesto que chamou atenção por acontecer apenas uma semana depois de uma troca de farpas entre os dois nas redes sociais.

Na legenda da publicação, o parlamentar escreveu: “O cristão não ergue muros… estende as mãos. No fundo, todos temos a mesma fome: o evangelho é um mendigo mostrando a outro onde tem pão.”

O desentendimento havia começado no sábado anterior (13), quando Nikolas pediu a seus seguidores que enviassem prints de postagens de Felipe Neto contra os Estados Unidos. A iniciativa gerou reação de Whindersson, que ironizou a postura: “Imagina a missão do deputado que tu votou ser fazer o Felipe Neto não entrar nos EUA. Patético.”

Nikolas respondeu em tom provocativo, citando o relacionamento passado de Whindersson com a cantora Luísa Sonza e a polêmica envolvendo Vitão. O deputado publicou uma foto do cantor maquiado com a legenda: “Tu perdeu pra isso, cara.”

Whindersson retrucou publicando uma foto antiga de Nikolas adolescente e ironizou com um convite de ménage: “Vamo um menage eu, tu e o Vitão?” O parlamentar reagiu afirmando que tinha 16 anos na imagem e que evitava envolver sua família para não agravar a saúde mental do humorista.

A fala foi entendida por Whindersson como uma referência à morte de seu filho com Maria Lina Deggan, e o comediante criticou a postura do deputado durante o Setembro Amarelo. Nikolas negou veementemente a acusação, afirmando que a discussão era sobre relacionamentos e acusando o humorista de assumir um “papel vitimista”.

O bate-boca terminou com Whindersson pedindo mais respeito por parte do parlamentar: “Você como parlamentar fale direito com um civil. Você trabalha pro povo, não só pra quem votou em você.”