Notícias ao Minuto
Procurar

Relator no Senado defende rejeição da PEC da Blindagem: "golpe fatal"

Se a propostas for rejeitada também na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC será definitivamente 'enterrada'; Alessandro Vieira destacou a inconstitucionalidade da medida

Relator no Senado defende rejeição da PEC da Blindagem: "golpe fatal"

© Pedro França / Agência Senado

Rafael Damas
23/09/2025 19:11 ‧ há 1 hora por Rafael Damas

Política

Justiça

Na noite desta terça-feira (23), o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) divulgou detalhes do parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que poderia blindar parlamentares e restringir as condições para que deputados e senadores sejam alvo de processos criminais.

 

O relator rejeitou o texto aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada e considerou a proposta inconstitucional.

“A PEC que formalmente aponta ser um instrumento de defesa do Parlamento é na verdade um golpe fatal na sua legitimidade, posto que configura portas abertas para a transformação do Legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos. Trata-se do chamado desvio de finalidade, patente no presente caso, uma vez que o real objetivo da proposta não é o interesse público – e tampouco a proteção do exercício da atividade parlamentar –, mas sim os anseios escusos de figuras públicas que pretendem impedir ou, ao menos, retardar, investigações criminais que possam vir a prejudicá-los”, citou o parlamentar ao justificar o parecer contra a PEC.

Alessandro Vieira também destacou que a proposta era contra o apelo popular, além de ser inconstitucional: “A sociedade brasileira grita em sentido diametralmente oposto, ou seja, ela almeja o fim da impunidade, como as amplas manifestações públicas sinalizaram no último domingo”, afirmou.

A votação do parecer está prevista para esta quarta-feira (24) na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se a propostas for rejeitada na CCJ, a PEC será definitivamente 'enterrada'.

Conselho de Ética da Câmara instaura processo que pode cassar Eduardo Bolsonaro

Conselho de Ética da Câmara instaura processo que pode cassar Eduardo Bolsonaro

Sorteio de lista tríplice para escolha de relator tem dois nomes da esquerda e um do centrão; representação do PT acusa deputado de atacar o STF e incitar a ruptura democrática

Folhapress | 16:12 - 23/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você