Notícias ao Minuto
Procurar

Motta desautoriza Paulinho e diz que votação de Imposto de Renda não depende de anistia

O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) teria dito que se o texto da anistia não for votado com apoio do PT, que o projeto da isenção do Imposto de Renda também não seria votado

Motta desautoriza Paulinho e diz que votação de Imposto de Renda não depende de anistia

© Getty Images

Folhapress
25/09/2025 12:45 ‧ há 2 horas por Folhapress

Política

Câmara

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou, nesta quinta-feira (25), que a votação da ampliação da isenção do Imposto de Renda, prevista para quarta-feira (1º), não depende da votação do projeto de redução de penas aos condenados por golpismo, como afirmou o relator do texto, Paulinho da Força (Solidariedade-SP).

 

Paulinho havia dito, nesta quarta (24), que não votar o projeto que beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os presos do 8 de Janeiro poderia prejudicar a análise do projeto do IR, que é prioridade para o governo Lula (PT). A proposta estende a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000.

"Entendemos que a matéria [do IR] está madura. Já anunciamos a pauta para a próxima quarta-feira, independentemente de qualquer outra matéria. Não há vinculação da matéria do Imposto de Renda com qualquer outra. Essa associação foi feita de maneira incorreta", disse Motta no plenário.

Paulinho afirmou que acertaria com Motta o calendário de votação do projeto de redução de penas. "Acho que tudo leva a crer que é possível votar na próxima terça-feira (30). [...] Acho até que, se não votar isso, não vai votar o IR", declarou o relator à imprensa, ao lado do líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), após se reunir com a bancada do partido para tratar da redução de penas.

Deputados petistas viram a fala do relator como uma espécie de chantagem, mas descartaram votar a favor da redução de penas.

Paulinho pressiona PT e diz que impasse sobre redução de penas põe em risco isenção do IR

Paulinho pressiona PT e diz que impasse sobre redução de penas põe em risco isenção do IR

O deputado do Solidariedade-SP disse que se o texto da anistia não for votado com apoio do PT, que o projeto da isenção do Imposto de Renda também não será votado

Folhapress | 17:24 - 24/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

esporte

Futebol

Semifinais da Libertadores 2025: veja datas dos jogos e times classificados

2

mundo

Índia

Bebê é abandonado com pedra dentro da boca e cola nos lábios

3

economia

Bolsonaro

Bolsonaro foi alertado de 'desvios, fraudes e irregularidades' no INSS durante transição, dizem peritos

4

lifestyle

Candidozyma auris

Vírus mortal Candida auris se espalha pela Europa e acende alerta global

5

esporte

Futebol

Alternativa ao VAR anima CBF

6

fama

Tensão

Romário tem pane seca em carro de luxo e é salvo por motociclista

7

lifestyle

câncer colorretal

Cinco sintomas de câncer colorretal que podem passar despercebidos

8

politica

Congresso

Eduardo Bolsonaro critica decisão da CCJ de rejeitar PEC da Blindagem

9

fama

Carlinhos Novaes

Cantor gospel Carlinhos Novaes morre aos 65 anos vítima de câncer

10

mundo

Coldplay

Marido de mulher 'flagrada' Coldplay também estava lá acompanhado