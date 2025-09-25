Notícias ao Minuto
Procurar

Líder do PL viaja aos EUA e deve encontrar Eduardo em momento de impasse sobre anistia

Sóstenes Cavalcante viajou dois dias após ter encontrado com Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar; bolsonaristas defendem que Eduardo reduza tom de ataques para avançar com anistia no Congresso

Líder do PL viaja aos EUA e deve encontrar Eduardo em momento de impasse sobre anistia

© Câmara dos Deputados

Folhapress
25/09/2025 17:30 ‧ há 8 minutos por Folhapress

Política

Direita

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), viajou aos Estados Unidos nesta semana e deverá se reunir com o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), segundo dois aliados do parlamentar. Ele viajou dois dias após ter encontrado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar.

 

Além disso, o encontro com Eduardo ocorrerá num momento em que há um impasse sobre o projeto de lei que dá anistia aos condenados pelos atos golpistas, após novas sanções do governo de Donald Trump a autoridades brasileiras e seus familiares.

Nesta semana, o governo americano incluiu Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e o instituto que pertence à família do magistrado na lista de sancionados pela Lei Magnitsky.

Essa nova ofensiva impediu o avanço de qualquer discussão sobre anistia ou redução de penas nesta semana, e integrantes do centrão defenderam adiar essas negociações. Até mesmo deputados bolsonaristas se queixaram da atuação de Eduardo no exterior. Eles avaliam que essas sanções dificultarão a aprovação de anistia no Congresso.

Esses mesmos políticos defendem que Eduardo reduza o tom dos ataques. Uma das missões de Sóstenes nesse encontro seria também demover o parlamentar de tentar sancionar o comandante do Exército, o general Tomás Paiva. Após circularem informações de que isso poderia ocorrer, membros da Força procuraram o líder do PL para pedir que ele atuasse como bombeiro nessa questão.

Desde a aprovação da urgência do projeto de lei na Câmara, Eduardo tem feito uma série de publicações nas redes dizendo que os aliados de Bolsonaro não devem apoiar qualquer texto que não trate de anistia. Como a Folha mostrou, aliados do ex-presidente dizem que ele estaria de acordo com um projeto de redução de penas, contanto que houvesse a garantia da manutenção da prisão domiciliar.

De acordo com um interlocutor do líder do PL, ele viajou sob o pretexto de encontrar familiares que moram nos Estados Unidos e para participar de um evento na ONU. A assessoria do parlamentar afirmou à reportagem que ele está em missão oficial, mas não há registros disso no site da Câmara. Sóstenes foi procurado, mas não respondeu.

Skaf monta conselho com Moro, Temer, Tereza Cristina e Campos Neto

Skaf monta conselho com Moro, Temer, Tereza Cristina e Campos Neto

Nova gestão da Fiesp só assume em janeiro, quando novo presidente começará seu quinto mandato; primeiro reunião do grupo foi marcada por críticas ao governo, ao nível alto de gastos e juros

Folhapress | 15:45 - 25/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

economia

Bolsonaro

Bolsonaro foi alertado de 'desvios, fraudes e irregularidades' no INSS durante transição, dizem peritos

2

fama

Saúde

Evaristo Costa revela constrangimento em avião devido a doença rara

3

fama

Tensão

Romário tem pane seca em carro de luxo e é salvo por motociclista

4

esporte

Futebol

Semifinais da Libertadores 2025: veja datas dos jogos e times classificados

5

fama

Todo mundo odeia o Chris

Ex-ator da Nickelodeon Tylor Chase é visto vivendo como sem-teto nos EUA

6

mundo

Índia

Bebê é abandonado com pedra dentro da boca e cola nos lábios

7

fama

Realeza britânica

Rei Charles III e William divididos após escândalo com Sarah Ferguson

8

fama

Carlinhos Novaes

Cantor gospel Carlinhos Novaes morre aos 65 anos vítima de câncer

9

lifestyle

Candidozyma auris

Vírus mortal Candida auris se espalha pela Europa e acende alerta global

10

politica

Congresso

Eduardo Bolsonaro critica decisão da CCJ de rejeitar PEC da Blindagem