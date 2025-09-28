Advogado de Heleno negocia novos clientes por Instagram após virar meme em julgamento

© Getty

CÉZAR FEITOZA E ANA POMPEU

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Matheus Milanez, 33, era o advogado mais jovem entre todas as defesas dos condenados do núcleo central da trama golpista. Agora, lida com uma caixa de mensagens no Instagram cheia de potenciais clientes, que enviam mensagens com os casos mais diversos pedindo conselhos.

"Tem umas pessoas que entram em contato comigo pelo Instagram do escritório: 'É possível absolver de crime leve de Maria da Penha?'", disse Milanez em entrevista à Folha. Prospectando o cliente, ele perguntou: "O que é um crime leve de Maria da Penha?".

Milanez conta também receber mensagens sobre casos complexos. Um fazendeiro do Norte acusado de torturar e matar pessoas que invadiram sua terra; outro suspeito de ocultar cadáveres. Todos relatando seus casos pelo Instagram.

"A minha secretária, coitada, ela encaminha, a gente faz análise, marca uma reunião [...]. A gente não tem muito filtro de qual caso pegar. A gente faz uma análise do caso e vê viabilidade."

As redes sociais de Milanez estouraram após o advogado virar meme e confrontar o ministro Alexandre de Moraes na defesa do ex-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) Augusto Heleno durante o julgamento da tentativa de golpe de Estado.

Ele viu seu perfil na plataforma saltar de cerca de 2.000 seguidores no início do processo para mais de 60 mil após a conclusão do julgamento. O salto ocorreu em duas etapas.

A primeira foi mais tímida. Milanez ganhou 5.000 seguidores depois de seu pedido a Moraes para encerrar a sessão de interrogatório dos réus para ele "minimamente jantar" viralizar. A audiência havia começado às 9h e já passava das 20h quando ele abordou o tema.

"São 20h, a audiência amanhã é às 9h, e nós viemos em um carro só. Ainda preciso levar o general para casa, e eu mesmo preciso ir para a minha. Eu minimamente quero jantar. Excelência, eu só tomei café da manhã hoje, quase nada mais", disse Milanez.

Moraes negou o pedido e disse que seria melhor terminar as audiências o quanto antes. "O senhor ainda tem quarta-feira para tomar um belo brunch, quinta é o jantar do Dia dos Namorados e sexta é dia de Santo Antônio –quem sabe o senhor comemora também numa quermesse?", ironizou Moraes.

Milanez diz que levou uma bronca da sua noiva, a nutricionista Gabriella Cesar, por não ter aproveitado o momento de fama para impulsionar suas redes. "Eu nunca fui muito bom de rede social. Rede social para mim era meme e figurinha."

A outra oportunidade se deu após a sustentação oral de Milanez no julgamento da ação penal. Ao defender Heleno, o advogado questionou a postura de Alexandre de Moraes no processo e fez a principal crítica ao ministro.

Os recortes de sua fala viralizaram. Milanez viu o movimento e passou a publicar vídeos falando sobre os detalhes do julgamento todos os dias. O perfil saltou de 7.200 seguidores para 61.300 em quatro dias.

"Eu acho que falo com uma linguagem mais simples. A grande maioria do meu público não é do direito. Eu vejo que são pessoas em geral, assim, população lato sensu que querem entender um pouco mais [sobre o processo] ou gostaram da minha postura no julgamento", disse.

A popularidade trouxe novos seguidores e potenciais clientes pelo Instagram, mas também atraiu haters e críticos. Ele viu em muitos memes na internet uma tentativa de desmoralizá-lo.

"Tem duas formas de lidar com a situação: ou você se irrita, ou você surfa na brincadeira. Eu decidi surfar na brincadeira tranquilamente. Eu falo que hoje eu adoro, porque todo lugar que eu vou falar, eu vou dar aula, as pessoas comentam: 'Ó, fica tranquilo que qualquer coisa eu trago um lanche para o senhor'."

Milanez também contou por que esperava que Moraes concordasse com o pedido de antecipar o fim do interrogatório dos réus para "minimamente jantar".

"Eu era estagiário na época da [operação] Greenfield, o Vallisney [de Souza Oliveira] era o juiz titular da 10ª Vara Federal de Brasília. Era audiência o dia inteiro: começava às 8h, parava para o almoço ao meio-dia e ia até umas 20h", conta.

"O juiz mesmo falava: 'como está tarde da noite, amanhã a gente pode começar à tarde?'. Às vezes o advogado falava para terminar mais cedo. Então, [os juízes] dão essa maleabilidade, não existe razão para a pressa."

Augusto Heleno foi condenado pelo Supremo a 21 anos de prisão por participação na trama golpista. Milanez diz ter ficado frustrado com o resultado –esperava ao menos dois votos favoráveis à absolvição do general.

O advogado conta que vai apresentar dois tipos de recursos diferentes ao STF e diz acreditar na possibilidade de reverter a condenação. A missão é penosa e de pouca chance de êxito. Ele diz que só depois das possíveis negativas é que vai levantar discussões sobre onde Heleno deve cumprir sua pena: se num presídio comum ou em sua casa.

"Eu não acho que ele tenha condição de ir a um presídio", disse. "Eu sei que 100% de saúde ele não está porque é um senhor de 77 anos. Mas eu não sei quais doenças ele tem, se tem um problema crônico. Como a gente estava na discussão eminentemente jurídica, esse era um ponto que a família nunca abria para mim."

