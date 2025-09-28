Lula corre em público, faz provocação a Bolsonaro e fala em soberania após aceno de Trump

© Getty Images

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou na manhã deste domingo (28) de uma caminhada em Brasília em homenagem aos 95 anos do Ministério da Educação.

Ao longo do trajeto, ele fez vídeos para as redes sociais falando sobre soberania, dias após o aceno do presidente dos EUA, Donald Trump.

Ao final, o presidente do Brasil fez uma provocação a Jair Bolsonaro (PL) e disse que "nossa atividade não tem motociata, tem caminhada com educadores", em referência a episódios durante o governo passado.

Líder do principal grupo político de oposição da Lula, Bolsonaro costumava promover manifestações de motocicleta quando era presidente. Ele está inelegível e foi condenado a 27 anos de prisão no processo da trama golpista.

"Essa é a caminhada da soberania educacional do Brasil", disse o petista no vídeo gravado durante o exercício e divulgado no Instagram. De acordo com ele, é através da educação que o país será soberano para "nunca mais ninguém dar palpite sobre o Brasil", declarou.

Ao lado de alguns de seus ministros, o petista escolheu o trajeto de 3km, com percurso que passou em frente ao Congresso Nacional e à Praça dos Três Poderes. O evento incluía também a opção de corrida de 5km e 10km.

Lula vestiu uma camiseta comemorativa do MEC vermelha, além de shorts e tênis claros. Durante a caminhada, chegou a acelerar os passos dando pelo menos três piques. Ele usava um boné branco com o slogan "O Brasil é dos brasileiros" escrito em azul.

O presidente estava acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e dos ministros Camilo Santana (Educação), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Alexandre Padilha (Saúde), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Fernando Haddad (Fazenda), além do presidente do PT, Edinho Silva.

Lula acenou para apoiadores e fez brincadeiras com ministros durante o trajeto. "Vai chegar de língua para fora", disse o presidente a um dos auxiliares. Em determinado momento, Janja ofereceu água ao petista, que ficava com o rosto mais vermelho conforme a caminhada evoluía. Silveira era o integrante do primeiro escalão do governo que mais transpirava.

Os presidentes do Banco Central, Gabriel Galípolo, e da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, apareceram ao final da prova, quando as autoridades subiram ao pódio e Lula fez um breve discurso em frente ao Ministério da Educação. A caminhada das autoridades começou às 7h16 e terminou às 7h52, durando 36 minutos.

A aparição pública praticando exercícios reforça o discurso que o presidente vem sustentando desde a campanha eleitoral de 2022.

O petista, que faz 80 anos em outubro, diz que está fisicamente bem e que toma os devidos cuidados a própria saúde.

Ele também expõe em redes sociais suas atividades ao ar livre no terreno do Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República. Nessas postagens o petista costuma aparecer observando ou interagindo com animais, cuidando de plantas ou colhendo frutas.

Lula reforçou o discurso de soberania nacional depois de Trump anunciar um aumento de tarifas contra produtos brasileiros vendidos no mercado dos Estados Unidos e vincular a medida ao processo contra Jair Bolsonaro, em julho. O americano, à época, classificou as acusações contra Bolsonaro como uma "caça às bruxas".

Na última semana, porém, Trump disse que teve uma "excelente química" em um encontro de 39 segundos com o brasileiro. Ele falou em discurso na Assembleia Geral da ONU. Trump e Lula têm posições antagonistas na política internacional.

