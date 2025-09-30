Tarcísio confirma reeleição em SP para 2026 e reforça apoio a Bolsonaro

© Getty

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta segunda-feira (29) que será candidato à reeleição em 2026. A declaração foi feita após uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília.

“Sou candidato à reeleição em São Paulo. Isso está claro. Vim aqui fazer uma visita de cortesia”, disse Tarcísio a jornalistas, afastando rumores sobre uma possível candidatura presidencial caso Bolsonaro siga inelegível.

O governador afirmou que o tema da anistia não foi tratado no encontro, mas reiterou sua posição favorável à medida como instrumento de pacificação. “Já coloquei minha posição claramente: defendo a anistia como fato de pacificação. Várias pessoas presas já entenderam que o que aconteceu em 8 de janeiro é deplorável. A sociedade merece esse caminho de paz. A proposta do Paulinho da Força não nos satisfaz”, declarou.

Tarcísio aproveitou a visita para manifestar apoio ao ex-presidente, que enfrenta investigações e está afastado da cena eleitoral. “Os amigos são amigos nos momentos bons e ruins. É triste ver o presidente na situação em que está, consequência do atentado que sofreu em 2018”, afirmou, acompanhado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Ao final, reforçou sua ligação política com Bolsonaro e seus aliados. “Estamos aqui para reafirmar nosso apoio”, concluiu.