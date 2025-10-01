Ex-assessor de Moraes no TSE é detido na Itália, diz defesa

© Reprodução / IA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-assessor do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Eduardo Tagliaferro foi detido na Itália nesta quarta-feira (1º), segundo a defesa do servidor.

De acordo com o advogado Eduardo Kuntz, Tagliaferro é alvo de medidas restritivas no país europeu. Ele ainda espera detalhes da ordem judicial.

"[Na delegacia] Ele vai tirar cópia de tudo para tomar ciência da restrição e será reconduzido para a casa dele", disse Kuntz.

No mês passado, o ministro Alexandre de Moraes pediu a extradição de Tagliaferro, acusado de quatro crimes pela PGR (Procuradoria Geral da República).

O ex-assessor passou a ser investigado após a Folha revelar em agosto do ano passado que o gabinete de Moraes no STF ordenou, por mensagens e de forma não oficial, a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news em 2022.