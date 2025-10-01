Notícias ao Minuto
Ex-assessor de Moraes no TSE é detido na Itália, diz defesa

O ministro Alexandre de Moraes pediu a extradição de Eduardo Tagliaferro, acusado de quatro crimes pela PGR (Procuradoria Geral da República)

Folhapress
01/10/2025 15:36 ‧ há 1 hora por Folhapress

Política

Justiça

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-assessor do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Eduardo Tagliaferro foi detido na Itália nesta quarta-feira (1º), segundo a defesa do servidor.

 

De acordo com o advogado Eduardo Kuntz, Tagliaferro é alvo de medidas restritivas no país europeu. Ele ainda espera detalhes da ordem judicial.

"[Na delegacia] Ele vai tirar cópia de tudo para tomar ciência da restrição e será reconduzido para a casa dele", disse Kuntz.

No mês passado, o ministro Alexandre de Moraes pediu a extradição de Tagliaferro, acusado de quatro crimes pela PGR (Procuradoria Geral da República).

O ex-assessor passou a ser investigado após a Folha revelar em agosto do ano passado que o gabinete de Moraes no STF ordenou, por mensagens e de forma não oficial, a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news em 2022.

STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia

STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia

Eduardo Bolsonaro está no Estados Unidos e é acusado de fomentar as sanções comerciais do governo do presidente Donald Trump contra as exportações brasileiras; parlamentar tem 15 dias para manifestar ciência sobre denúncia

Agência Brasil | 05:12 - 01/10/2025

