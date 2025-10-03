Notícias ao Minuto
Procurar

Gonet arquiva investigação contra Bolsonaro e Braga Netto por 7 de Setembro de 2022

A apuração da PGR era se Bolsonaro teria se aproveitado do ato em que participava como chefe de Estado, com uso de estrutura administrativa e de recursos públicos, em prol da campanha eleitoral

Gonet arquiva investigação contra Bolsonaro e Braga Netto por 7 de Setembro de 2022

© Getty Images

Folhapress
03/10/2025 22:35 ‧ há 52 minutos por Folhapress

Política

Justiça

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) o arquivamento de um inquérito contra Jair Bolsonaro (PL) e Walter Braga Netto pelo uso indevido de recursos públicos em atos de 7 de Setembro de 2022, o bicentenário da independência do Brasil, para benefício da campanha eleitoral daquele ano.

 

Segundo o PGR, as mesmas condutas já foram analisadas no julgamento da trama golpista de 2022, na qual os dois foram condenados em 11 de setembro como líderes de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no país.

O relator do caso é o ministro André Mendonça e caberá a ele acolher o arquivamento. Pela regra, como o Ministério Público é o titular da ação penal, é praxe que o caso seja encerrado depois de manifestação nesse sentido.

"Os ilícitos retratados nesta petição encontram-se englobados nos crimes já denunciados. Não há, nos autos, elementos novos capazes de ampliar o enquadramento típico formulado na PET n. 12.100/DF", diz o PGR.

A apuração era se Bolsonaro teria se aproveitado do ato em que participava como chefe de Estado, com uso de estrutura administrativa e de recursos públicos, em prol da campanha eleitoral. Braga Netto foi candidato a vice-presidente na chapa.

A representação apontava para o uso indevido de símbolos institucionais, bens e recursos públicos em benefício da campanha eleitoral de 2022, em manifestações feitas em Brasília e no Rio de Janeiro.

Pelos mesmos atos, Bolsonaro e Braga Netto ficaram inelegíveis por oito anos por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Bolsonaro já foi declarado inelegível por oito anos pelo TSE em junho de 2023, no julgamento de uma ação que tratava de reunião com embaixadores na qual ele fez ataques e divulgou mentiras sobre o sistema eleitoral.

O feriado da Independência de 2021, por sua vez, se transmutou em ápice do discurso golpista e antidemocrático do ex-presidente.

Na ocasião, Bolsonaro fez ameaças contra o STF diante de milhares de apoiadores em Brasília e São Paulo, exortou desobediência a decisões da Justiça e disse que só sairia morto da Presidência da República.

Aliados dizem que Bolsonaro deu aval a candidatura de Tarcísio, mas com Michelle de vice

Aliados dizem que Bolsonaro deu aval a candidatura de Tarcísio, mas com Michelle de vice

O governador paulista visitou na segunda-feira (29) Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília e que está inelegível; as eleições de 2026 teria sido um dos tópicos discutidos entre os dois

Folhapress | 15:24 - 03/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Justiça

Ex-Masterchef é condenado por estupro de menina de 12 anos em SC

2

politica

Justiça

Gonet arquiva investigação contra Bolsonaro e Braga Netto por 7 de Setembro de 2022

3

economia

Contribuintes

Veja rendimentos isentos do Imposto de Renda após aprovação de projeto na Câmara

4

mundo

Guerra

Hamas diz estar "pronto" para aceitar plano de Trump e libertar reféns

5

economia

Imposto de Renda

Trabalhador ganhará até R$ 313 por mês com novo Imposto de Renda

6

justica

Violência

Fisiculturista foi esfaqueado no pescoço pela esposa ao acordar, diz polícia de Santa Catarina

7

fama

MILTON-NASCIMENTO

Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência por corpos de Lewy, diz filho

8

brasil

Sergipe

Prefeito de Canhoba comemora 40 anos com ensaio sensual de cuecas; veja

9

mundo

Apendicite

Mulher acha que tem apendicite, mas descobre parto surpresa em hospital

10

fama

Justiça

Rapper Sean 'Diddy' Combs é condenado a quatro anos de prisão