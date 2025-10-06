Notícias ao Minuto
Procurar

STF marca para novembro julgamento contra núcleo 3 da trama golpista

Oito militares respondem aos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado

STF marca para novembro julgamento contra núcleo 3 da trama golpista

© Getty

Agência Brasil
06/10/2025 17:35 ‧ há 1 hora por Agência Brasil

Política

Justiça

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para os dias 11,12,18 e 19 de novembro o julgamento da ação penal contra o núcleo 3 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

 

As datas foram agendadas nesta segunda-feira (6) após o relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, liberar a ação para julgamento.

O núcleo é composto por oito militares do Exército e um policial federal. Eles respondem aos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. 

Em setembro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação dos réus, que são acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o plano golpista. Fazem parte do núcleo 3 os seguintes investigados:

Bernardo Romão Correa Netto (coronel);Estevam Theophilo (general);Fabrício Moreira de Bastos (coronel);Hélio Ferreira Lima (tenente-coronel);Márcio Nunes de Resende Júnior (coronel);Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel);Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel);Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel);Wladimir Matos Soares (policial federal).

Núcleos 

Até o momento, somente o núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus, foi condenado.

Além do núcleo 3, serão julgados ainda este ano os núcleos 2 e 4.

O núcleo 5, formado pelo empresário Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo, ainda não tem previsão de julgamento. Ele mora nos Estados Unidos e não apresentou defesa no processo. 

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

politica

Negócios

Lula conversa com Trump, pede encontro presencial e fim de tarifas

2

fama

Garrett Olson

Antes e Depois: Influencer perde 150 kg e retira 7 kg de excesso de pele

3

mundo

Carolina do Sul

Juíza que contrariou Trump tem casa destruída em incêndio nos EUA

4

fama

Vale Tudo

Manuela Dias diz que teve 'dó' de matar Odete e rebate críticas por 'Vale Tudo'

5

esporte

Pinheiros

Morre em acidente de moto o ginasta Guilherme Augusto, de 20 anos

6

fama

Hungria

Ministro da Saúde diz que exame do rapper Hungria deu negativo para metanol

7

fama

Céline Dion

Céline Dion faz rara aparição com filhos em espetáculo de Paul McCartney

8

esporte

Felipe Longo

Goleiro que nunca jogou se prepara para substituir Hugo no Corinthians

9

fama

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

10

mundo

Tesla

Três jovens morrem queimados após falha em portas de Tesla nos EUA