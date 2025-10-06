Notícias ao Minuto
Zanin vota para manter Moro réu por calúnia contra Gilmar Mendes

Moro foi gravado e teria afirmado:  "Isso é fiança, instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”; placar está em 4 votos a 0 para rejeitar recurso da defesa do senador

© Getty Images

Agência Brasil
06/10/2025 20:00 ‧ há 4 horas por Agência Brasil

Política

Justiça

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta segunda-feira (6), para manter da decisão da Primeira Turma que tornou o senador Sérgio Moro (União-PR) réu pelo crime de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes.

 

Com o voto de Zanin, o placar da votação está 4 votos a 0 pela rejeição do recurso protocolado pela defesa do senador. Falta o voto de Luiz Fux. 

O julgamento ocorre de forma virtual e está previsto para terminar na próxima sexta-feira (10). 

Antes do voto de Zanin, a ministra Cármen Lúcia e os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino já tinham formado maioria para manter a decisão. Em junho do ano passado, Moro virou réu no Supremo após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

A denúncia foi feita com base em vídeo no qual o ex-juiz da Operação Lava Jato apareceu em uma conversa com pessoas não identificadas durante uma festa junina, ocorrida em 2022, e afirmou:  "Isso é fiança, instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”.

Outro lado 

Durante o julgamento no qual o senador virou réu, o advogado Luiz Felipe Cunha, representante de Moro, defendeu a rejeição da denúncia e disse que o parlamentar se retratou publicamente.

Para o advogado, Moro usou uma expressão infeliz: "Expressão infeliz reconhecida por mim e por ele também. Em um ambiente jocoso, num ambiente de festa junina, em data incerta, meu cliente fez uma brincadeira falando sobre a eventual compra da liberdade dele, caso ele fosse preso naquela circunstância de brincadeira de festa junina."

