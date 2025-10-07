Notícias ao Minuto
Eduardo Bolsonaro critica decisão de Moraes que aciona PGR sobre prisão

Após Alexandre de Moraes dar cinco dias para a PGR avaliar pedido de prisão contra ele, Eduardo Bolsonaro afirmou que o Supremo quer impedir a presença de um membro da família nas urnas. O deputado, que vive nos EUA, é acusado por PT e PSOL de coação e interferência política

07/10/2025 05:06

Política

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta segunda-feira (6) que o Supremo Tribunal Federal (STF) tenta impedir que um membro de sua família dispute as eleições presidenciais de 2026. A declaração foi feita nas redes sociais, em inglês, após o ministro Alexandre de Moraes determinar que a Procuradoria-Geral da República (PGR) avalie, em até cinco dias, um pedido de prisão contra o parlamentar.

 

A solicitação foi feita por PT e PSOL, que acusam o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro de ter atuado para pressionar autoridades americanas a impor sanções ao Brasil, com o objetivo de interferir no julgamento dos réus do processo sobre a tentativa de golpe de Estado de 2023 — entre eles, o próprio ex-presidente.

Radicado nos Estados Unidos desde fevereiro, Eduardo escreveu que há perseguição política por parte do Supremo. “Depois que Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão, adivinhem quem eles querem prender agora? As eleições presidenciais brasileiras são em 2026, e o STF não quer um Bolsonaro nas urnas”, publicou o deputado.

 

 

