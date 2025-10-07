Notícias ao Minuto
Procurar

Ciro visita Bolsonaro na quinta (9) após virar alvo do bolsonarismo

Encontro foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF; ex-presidente Bolsonaro também receberá Valdemar Costa Neto, Sóstenes Cavalcantes e outros quatro

Ciro visita Bolsonaro na quinta (9) após virar alvo do bolsonarismo

© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Folhapress
07/10/2025 17:48 ‧ há 2 horas por Folhapress

Política

Direita

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta terça-feira (7) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) receba a visita do senador Ciro Nogueira (PP-PI) e do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ).

 

Esse será o primeiro encontro de Ciro e Bolsonaro após o senador e ex-ministro da Casa Civil passar a ser alvo do bolsonarismo por dizer, em entrevista ao jornal O Globo, que só há duas opções viáveis para a direita nas eleições de 2026: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ou o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD).

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), disse à Folha que Ciro é "amiguinho de Lula". "Ele [Ciro] querer achar que um candidato com seis meses de antecedência sobrevive sozinho a um bombardeio da máquina federal, que não tem escrúpulo, nem limite para atingir as pessoas, vê o tanto que ele tá pensando nele", disse.

Caiado afirmou que Ciro dizer quem Bolsonaro vai apoiar é como "o rabo que quer comandar o cachorro". O governador ainda disse que o senador tem interesse na indicação para o cargo de vice-presidente.

Um dos principais aliados de Bolsonaro no agronegócio, o ruralista Nabhan Garcia chamou Ciro de oportunista e disse que o senador não tem procuração para falar no nome do ex-presidente.

"Todo mundo sabe que ele [Ciro] quer ser o vice. Ontem era o Tarcísio. Hoje já é o Tarcísio e o Ratinho. Amanhã pode ser quem, o Lula?", disse à Folha de S.Paulo.

O encontro entre Ciro e Bolsonaro deve ocorrer na quinta-feira (9), no horário de 9h às 18h.

Outros seis políticos receberam autorização para visitar Bolsonaro. São eles Marcus Ibiapina, assessor de Bolsonaro; Bruno Scheid, vice-presidente estadual do PL; o senador Marcos Pontes (PL-SP); o senador Márcio Bittar (PL-AC); o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ); e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

"Ressalto que, todas as visitas devem observar as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, bem como, nos termos da decisão de 30/8/2025, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu", escreveu Moraes.

O encontro com Sóstenes será o primeiro com Bolsonaro desde que o deputado se encontrou com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O filho do ex-presidente publicou foto com o líder do PL e publicou nas redes sociais com a legenda "todos unidos pela anistia".

União de governadores da direita esfria em meio a incerteza de Bolsonaro

União de governadores da direita esfria em meio a incerteza de Bolsonaro

Carlos e Eduardo Bolsonaro têm criticado a busca por um sucessor do ex-presidente, que já está inelegível e agora condenado a 27 anos e três meses de prisão

Folhapress | 14:48 - 07/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

VINÍCIUS-JÚNIOR

Conversas entre Vini Jr. e modelo vazam no auge do affair com Virginia

2

economia

Dinheiro

Mais de 48 milhões de brasileiros podem sacar R$ 10,4 bi esquecidos em bancos

3

mundo

Equador

Daniel Noboa, presidente do Equador, é alvo de atentado

4

fama

LUTO

Morre o ator David José, que fez Pedrinho no primeiro 'Sítio do Picapau Amarelo'

5

politica

Bolsonaro

Bolsonaristas oscilam entre ignorar telefonema e dizer que Lula cai em armadilha de Trump

6

esporte

Popó

Após pancadaria em ringue, Popó chora e anuncia aposentadoria do boxe

7

fama

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

8

fama

Redes Sociais

'Minha mãe está chateada', diz rapaz que teria sido adotado informalmente por Leonardo

9

mundo

Alemanha

Prefeita alemã é esfaqueada à porta de casa; está em estado grave

10

mundo

Madeleine McCann

Jovem que dizia ser Madeleine McCann chora ao ouvir decisão em tribunal