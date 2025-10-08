Notícias ao Minuto
Procurar

Moraes autoriza Bolsonaro a receber barbeiro em casa

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto; o ex-presidente será atendido por Charlinston Borges Fernandes, barbeiro pessoal do ex-presidente

Moraes autoriza Bolsonaro a receber barbeiro em casa

© Getty Images

Agência Brasil
08/10/2025 22:24 ‧ há 23 minutos por Agência Brasil

Política

STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro receber a visita de um barbeiro em sua casa, onde cumpre prisão domiciliar. O atendimento deverá ser realizado na próxima sexta-feira (10), entre as 9h e as 18h.

 

Bolsonaro será atendido por Charlinston Borges Fernandes, barbeiro pessoal do ex-presidente.

Moraes também ressaltou na decisão que o veículo utilizado pelo barbeiro deverá ser inspecionado pelos agentes da Polícia Penal do Distrito Federal que monitoram a residência do ex-presidente. Desde o dia 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação de Alexandre de Moraes.

A medida cautelar foi definida no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, e o próprio Bolsonaro foram investigados por atuarem junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo, entre elas, o cancelamento de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky.

No mês passado, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro e mais sete réus na ação penal da trama golpista pelos crimes de crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Justiça italiana rejeita recurso e mantém Zambelli na prisão

Justiça italiana rejeita recurso e mantém Zambelli na prisão

Os advogados de Zambelli tentavam reverter a decisão da Corte de Apelação que havia determinado, no fim de agosto, o regime fechado, mas o recurso foi rejeitado novamente

Folhapress | 18:47 - 08/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Emergência

Desabamento em restaurante de Fogaça deixa feridos; funcionária morreu

2

economia

Dinheiro

Mais de 48 milhões de brasileiros podem sacar R$ 10,4 bi esquecidos em bancos

3

fama

Vini Jr,

Virginia Fonseca confirma término de romance com Vini Jr. após prints de conversa com modelo

4

economia

Governo

Lula sanciona gratuidade em conta de luz para famílias de baixa renda

5

fama

LUTO

Morre o ator David José, que fez Pedrinho no primeiro 'Sítio do Picapau Amarelo'

6

fama

SELENA-GOMEZ

Amiga que doou rim a Selena Gomez e faltou ao casamento fala sobre briga

7

brasil

Óbitos

SP confirma mais 2 mortes e sobe para 5 óbitos por metanol em bebidas

8

fama

Thiago Nigro

Marido de Maíra Cardi passará por cirurgia após internação

9

fama

Fim

IZA e Yuri Lima terminam relacionamento pela segunda vez

10

brasil

Saúde

Brasil registra 24 casos confirmados de intoxicação por metanol e investiga outros 235