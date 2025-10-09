Notícias ao Minuto
Nikolas Ferreira erra voto em MP e é acusado de agir pró-governo Lula

Ao votar contra a retirada de pauta da MP 1303, que trata da tributação sobre investimentos, o deputado Nikolas Ferreira foi criticado por aliados da direita, acusado de agir a favor do governo Lula. O parlamentar explicou que se confundiu enquanto cuidava da filha recém-nascida

© Renato Araújo/Câmara dos Deputados

09/10/2025 05:20 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Política

NIKOLAS-FERREIRA

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) admitiu ter votado de forma equivocada durante a análise da Medida Provisória 1303/2025, que trata das novas regras de tributação sobre investimentos e é considerada uma alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

 

Ao votar “não” à retirada de pauta da MP, o parlamentar foi duramente criticado por aliados da direita nas redes sociais. Entre os ataques, o secretário-geral do partido Missão/PR, William Rocha, xingou Nikolas e o acusou de agir como “agente do governo Lula”.

“O b. do @nikolas_dm votou CONTRA a retirada de pauta da MP do aumento de imposto de Lula e Haddad. Nikolas é agente do governo Lula pra enfiar mais imposto na população”, escreveu Rocha.

Nikolas publicamente admitiu o erro e explicou, também pelas redes sociais, que se confundiu durante a votação por estar cuidando da filha recém-nascida.

“Fiz campanha contra a MP 1303 o dia todo e, cuidando da minha filha recém-nascida aqui, me confundi e votei errado kkkk acontece. Mas, graças a Deus, foi retirada de pauta. Chega de impostos! Vence o Brasil!”, publicou o deputado.
A proposta acabou sendo retirada de pauta, como defendia a oposição.

