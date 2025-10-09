Notícias ao Minuto
Luís Roberto Barroso anuncia que vai se aposentar do STF

A saída do ministro do Supremo Tribunal Federal já era especulada há alguns dias quando deixou a presidência da corte

Rafael Damas
09/10/2025 17:48 ‧ há 37 minutos por Rafael Damas

Política

Justiça

Na noite desta quinta-feira (9), o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, anunciou sua aposentadoria da Corte.

 

O magistrado já vinha dando sinais de que deixaria o STF, principalmente após sua saída da presidência da Corte, na última semana. Com os rumores da saída crescendo nas últimas semanas, alguns nomes para substituir o ministro passaram a circular nos bastidores em Brasília. O presidente Lula deverá indicar o sucesso de Barroso e os nomes de Jorge Messias, Rodrigo Pacheco, Bruno Dantas e Vinícius Carvalho são os mais citados para a vaga.

No encerramento da última sessão no STF, o ministro falou sobre sua saída da Corte: “É hora de seguir novos rumos. Não tenho apego ao poder e gostaria de viver a vida que me resta sem as responsabilidades do cargo. Os sacrifícios e os ônus da nossa profissão acabam se transferindo aos familiares e às pessoas queridas”, disse.

A saída do ministro estava prevista apenas para 2033, quando Barroso completará 75 anos.

