Notícias ao Minuto
Procurar

Ministros do governo e do TCU e senador são cotados para sucessão de Barroso no STF

Bruno Dantas, Jorge Messias e Rodrigo Pacheco são tidos como nomes prováveis para a vaga; aposentadoria antecipada de ministro abre espaço para terceira indicação de Lula para Supremo

Ministros do governo e do TCU e senador são cotados para sucessão de Barroso no STF

© Getty

Folhapress
09/10/2025 20:11 ‧ há 1 hora por Folhapress

Política

Justiça

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso abre a possibilidade de o presidente Lula (PT) indicar seu terceiro nome para o STF (Supremo Tribunal Federal) na atual gestão.

 

Três homens são os principais cotados para a vaga. O ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Bruno Dantas, o ministro da AGU (Advocacia-Geral da União) Jorge Messias e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Há ainda pressão para que Lula escolha uma mulher para o cargo. A substituição de Rosa Weber por Flávio Dino deixou o tribunal com somente uma ministra, Cármen Lúcia. O nome da atual presidente do STM (Superior Tribunal Militar), Maria Elizabeth, corre por fora.

Luís Roberto Barroso anuncia que vai se aposentar do STF

Luís Roberto Barroso anuncia que vai se aposentar do STF

A saída do ministro do Supremo Tribunal Federal já era especulada há alguns dias quando deixou a presidência da corte

Rafael Damas | 17:48 - 09/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

VINÍCIUS-JÚNIOR

Incêndio destrói parte da casa de Vinícius Jr. em Madri

2

fama

Virgina Fonseca,VINÍCIUS-JÚNIOR

Virginia Fonseca publica mensagem após pedido de desculpas de Vini Jr.

3

fama

VIRGÍNIA-FONSECA

Vini Jr. fala sobre fim com Virginia Fonseca: “Falhei e a decepcionei”

4

fama

Justin Bieber

Mãe diz estar rezando pela “cura” de Justin Bieber e cantor reage

5

politica

NIKOLAS-FERREIRA

Nikolas Ferreira erra voto em MP e é acusado de agir pró-governo Lula

6

fama

Arturo Gatti Jr

“Vá em paz”: filho de Ivete Sangalo se despede do amigo de 17 anos

7

economia

PIS-PASEP

Governo paga lote extra do PIS/Pasep no dia 15; veja quem recebe

8

mundo

Rússia

Putin admite que defesa aérea russa derrubou avião da Embraer

9

tech

SpaceX

Astronauta registra da órbita “trem” de satélites Starlink da SpaceX

10

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual