Fachin fala em contribuição de Barroso para democracia, e Gilmar diz não guardar mágoas

Ministro do Supremo anunciou aposentadoria no fim de sessão desta quinta (9); Gilmar e Barroso se envolveram em discussões no plenário e reataram após crise na relação

Folhapress
09/10/2025 22:36 ‧ há 43 minutos por Folhapress

Política

STF

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O anúncio da aposentadoria compulsória do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso deu início a uma série de homenagens ao ex-presidente do tribunal. As primeiras manifestações se deram no plenário do Supremo.

 

O presidente do STF, Edson Fachin, disse que o ministro deixou sua marca na construção do direito constitucional brasileiro. A atuação de Barroso no Supremo, diz Fachin, produziu "efeitos profundos [que] perdurarão ainda por muitas gerações"

"Queremos que vossa Excelência saiba que sua contribuição para a democracia brasileira transcende os votos e as decisões. Vossa Excelência ajudou a construir uma cultura constitucional mais sólida, mais consciente, mais comprometida com os direitos fundamentais", disse Fachin.

"Que sua trajetória continue inspirando gerações de juristas a amar o Direito com ideal, a defender a democracia com coragem, e a buscar a justiça com determinação", completou.

O ministro Gilmar Mendes também manifestou apoio à decisão de Barroso. Os dois se envolveram em discussões no tribunal, em 2018, com acusações dos dois lados.

"Não guardo mágoas", disse Gilmar nesta quinta-feira (9). "Um grande abraço, seja feliz".

O ministro Flávio Dino escreveu nas redes sociais que o STF perde no plenário o talento de um grande ministro. "Ele continuará a ser uma referência para nós, como um dos mais eruditos, inovadores e produtivos constitucionalistas brasileiros", completou.

