Lula critica decisão do Congresso de não taxar mais ricos, bets e fint

Lula criticou parlamentares que votaram contra a taxação dos ricos, fintechs e bets: "Eles votam contra”, disparou o presidente

© Getty Images

Agência Brasil
10/10/2025 15:12 ‧ há 2 horas por Agência Brasil

Política

Governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta sexta-feira (10) a decisão do Congresso Nacional de retirar da pauta de votação a medida provisória (MP) que taxaria rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas e compensaria a revogação de decreto que previa aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

 

“A gente manda um projeto de lei depois de acordado no Congresso Nacional para as pessoas que ganham acima de R$ 600 mil e acima de R$ 1 milhão pagarem uma merrequinha a mais, para que as fintechs paguem um pouquinho mais, para que as bets paguem um pouquinho mais. E eles votam contra.”

Entenda

A MP precisava ser aprovada até a última quarta-feira (8) para não perder a eficácia. Com a retirada da pauta, apresentada pela oposição, o texto caducou. A versão original propunha a taxação de bilionários, bancos e bets (empresas de apostas eletrônicas) como forma de aumentar a arrecadação.

A ideia, por exemplo, era taxar a receita bruta das bets com alíquota entre 12% e 18%, além da taxação de aplicações financeiras, como as Letras de Crédito Agrário (LCA), de Crédito Imobiliário (LCI) e de Desenvolvimento (LCD), bem como juros sobre capital próprio.

A previsão inicial era arrecadar cerca de R$ 10,5 bilhões em 2025 e R$ 21 bilhões, em 2026. Com as negociações, a projeção caiu para R$ 17 bilhões. O texto também previa corte de R$ 4,28 bilhões de gastos obrigatórios.

Lula diz que 'vira-latas' queriam que ele rastejasse atrás de Trump

Lula diz que 'vira-latas' queriam que ele rastejasse atrás de Trump

Durante evento na Bahia, Lula voltou a criticar os “vira-latas” que defendem ceder aos EUA e disse que o Brasil não “baixará a cabeça” diante da crise tarifária com Trump. O presidente também exaltou a retomada da indústria naval e fez um desagravo a ex-dirigentes da Petrobras

Folhapress | 07:13 - 10/10/2025

