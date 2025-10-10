Notícias ao Minuto
Procurar

Moraes dá 24h para advogado de Filipe Martins apresentar defesa final sobre trama golpista

Moraes alega que as defesas de Martins e Marcelo Câmara não haviam apresentado as alegações finais no processo sobre a tentativa de golpe de Estado como manobra para adiar o julgamento

Moraes dá 24h para advogado de Filipe Martins apresentar defesa final sobre trama golpista

© Getty

Folhapress
10/10/2025 16:24 ‧ há 1 hora por Folhapress

Política

STF

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu nesta sexta-feira (10) prazo de 24 horas para a defesa do ex-assessor da Presidência Filipe Martins apresentar as alegações finais no processo sobre a trama golpista.

 

Caso a defesa não protocole o documento até o início da tarde de sábado (11), a defesa será destituída do caso, com a convocação da DPU (Defensoria Pública da União) para advogar por Martins.

O imbróglio surgiu na quinta (9). Moraes disse que as defesas de Martins e Marcelo Câmara não haviam apresentado as alegações finais no processo sobre a tentativa de golpe de Estado como manobra para adiar o julgamento.

O advogado Jeffrey Chiquini, defensor de Filipe Martins, disse que a ação de Moraes era arbitrária e ilegal. O ex-assessor enviou um pedido escrito à mão para protestar contra a saída do advogado.

"A destituição, realizada sem minha oitiva e sem prévio contraditório, é abusiva e viola frontalmente meus direitos inalienáveis, em especial o direito de escolher livremente o defensor de minha confiança, garantia elementar em um regime democrático", afirma o ex-assessor.

Os advogados haviam pedido mais prazo para as alegações, justificando que a Procuradoria-Geral da República acrescentou novos elementos à acusação. Moraes entendeu que se tratou de uma manobra protelatória e determinou o afastamento.

Ainda não há definição sobre a situação de Marcelo Câmara.

Lula critica decisão do Congresso de não taxar mais ricos, bets e fint

Lula critica decisão do Congresso de não taxar mais ricos, bets e fint

Lula criticou parlamentares que votaram contra a taxação dos ricos, fintechs e bets: "Eles votam contra”, disparou o presidente

Agência Brasil | 15:12 - 10/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Odete Roitman

Paulo Betti brinca que Cássia Kis vai sair da frente de um quartel para matar Odete Roitman

2

esporte

Vitória

Ancelotti ensaia novo quarteto mágico e Brasil goleia Coreia em Seul

3

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

4

economia

Moradias

Famílias terão crédito de até R$ 30 mil em programa do governo para reformar casa própria

5

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

6

mundo

Nobel

Líder opositora de Maduro vence o Prêmio Nobel da Paz de 2025

7

lifestyle

Mal súbito

Mal súbito: entenda as causas, sintomas e como agir em emergências

8

mundo

Fronteiras

Novo sistema europeu de controle de fronteiras entra em vigor

9

economia

Imóveis

'Nova poupança' vai liberar mais de 80 mil novos financiamentos para a casa própria na Caixa, diz governo

10

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY