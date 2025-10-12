Notícias ao Minuto
Procurar

Alexandre de Moraes vai a show de Alcione em Brasília e é ovacionado aos gritos de 'sem anistia'

Alcione abriu o show, cantou uma musica e, após isso, afirmou que Moraes havia ido ao camarim falar com ela. Grande parte do público, então, gritou "sem anistia" em referência à tentativa do bolsonarismo de aprovar no Congresso um perdão aos condenados por atos golpistas. Ela dedicou o show ao ministro.

Alexandre de Moraes vai a show de Alcione em Brasília e é ovacionado aos gritos de 'sem anistia'

© Getty Images

Folhapress
12/10/2025 09:15 ‧ há 4 horas por Folhapress

Política

Brasília

JOÃO GABRIEL E RANIER BRAGON
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes foi ao show da cantora Alcione na noite deste sábado (11), em Brasília, e foi ovacionado pelo público aos gritos de "sem anistia".

 

Moraes acenou para o público em retribuição.

Alcione abriu o show, cantou uma musica e, após isso, afirmou que Moraes havia ido ao camarim falar com ela. Grande parte do público, então, gritou "sem anistia" em referência à tentativa do bolsonarismo de aprovar no Congresso um perdão aos condenados por atos golpistas. Ela dedicou o show ao ministro.

No fim da apresentação, realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, novos gritos de "sem anistia" em direção a Moraes, que estava no camarote acompanhado de outras pessoas. O ministro, então, acenou diversas vezes em retribuição ao público.
Alcione já manifestou admiração por Moraes, que é relator dos processos relativos à trama golpista ocorrida no governo de Jair Bolsonaro (PL) no final de 2022.

"Adoro nosso ministro Alexandre de Moraes. Sempre falei para a minha irmã que, se tivesse conhecido ele há mais tempo, eu tinha casado com ele", afirmou, antes de começar a cantar "Faz uma Loucura por Mim" em um show em março, em São Paulo.

Leia Também: Lula viaja para Roma para abertura do Fórum Mundial da Alimentação

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Ian Watkins

Cantor condenado por abuso sexual de menores morre esfaqueado na cadeia

2

tech

Golpe

WhatsApp Web vira porta de entrada para golpe que limpa conta bancária

3

fama

Romance

José Loreto assume namoro com atriz de 'Vale Tudo'

4

fama

Val Marchiori

Em tratamento contra o câncer de mama, Val Marchiori se emociona ao cortar os cabelos

5

fama

Diane Keaton

Morre a atriz Diane Keaton, protagonista de 'Annie Hall', aos 79 anos

6

fama

São Paulo

Ana Castela é derrubada no palco durante show; Zé Felipe estava na plateia

7

fama

recomeço?

Virginia está disposta a dar 2º chance a Vini: 'Se for para ser, vai ser'

8

esporte

Omar Bravo

Ex-atacante da seleção mexicana é detido suspeito de abusar de enteada

9

politica

Brasília

Alexandre de Moraes vai a show de Alcione em Brasília e é ovacionado aos gritos de 'sem anistia'

10

esporte

Mr. Olympia

Ramon Dino leva título inédito do Mr. Olympia após bater duas vezes na trave