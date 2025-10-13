'Não dá para ser casado e ter vida de solteiro', diz Sabino sobre aliados que votam contra governo

© Najara Araujo/Câmara dos Deputados

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do Turismo, Celso Sabino, criticou nesta segunda-feira (13) parlamentares que fazem parte da base do governo Lula (PT) mas votam contra propostas da gestão. "Não dá para ser casado e ter vida de solteiro", disse ele.

Desde que parlamentares aliados votaram contra a MP (medida provisória) do aumento de impostos, o governo vem exonerando indicados políticos de deputados que votaram contra, numa primeira ação para retaliar os integrantes da base governista que não têm seguido as orientações do Palácio do Planalto.

Sabino faz parte do União Brasil, partido que anunciou debandada do governo Lula e pressiona seus indicados a deixarem cargos na gestão petista. A saída do chefe do Turismo chegou a ser anunciada, mas sua permanência está sendo negociada.

Sobre o tema, a chefe da secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que as demissões não são retaliações, mas uma reorganização da base.

"A gente realmente esta afastando os cargos desses deputados mas isso não significa que acabou o diálogo", disse em entrevista ao SBT News. "Não pode estar no governo votando contra o governo."

Ainda de acordo com ela, a gestão está fazendo um mapeamento desses aliados que ocupam cargos públicos e votaram de forma contrária às pautas governistas, e que deve ser concluído até o final da semana.