Notícias ao Minuto
Procurar

'Não dá para ser casado e ter vida de solteiro', diz Sabino sobre aliados que votam contra governo

Gleisi afirma que governo decidirá até o fim de semana sobre demissões dos infiéis; Sabino faz parte do União Brasil, partido que anunciou debandada do governo Lula

'Não dá para ser casado e ter vida de solteiro', diz Sabino sobre aliados que votam contra governo

© Najara Araujo/Câmara dos Deputados

Folhapress
13/10/2025 17:48 ‧ há 1 hora por Folhapress

Política

Bastidores

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do Turismo, Celso Sabino, criticou nesta segunda-feira (13) parlamentares que fazem parte da base do governo Lula (PT) mas votam contra propostas da gestão. "Não dá para ser casado e ter vida de solteiro", disse ele.

 

Desde que parlamentares aliados votaram contra a MP (medida provisória) do aumento de impostos, o governo vem exonerando indicados políticos de deputados que votaram contra, numa primeira ação para retaliar os integrantes da base governista que não têm seguido as orientações do Palácio do Planalto.

Sabino faz parte do União Brasil, partido que anunciou debandada do governo Lula e pressiona seus indicados a deixarem cargos na gestão petista. A saída do chefe do Turismo chegou a ser anunciada, mas sua permanência está sendo negociada.

Sobre o tema, a chefe da secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que as demissões não são retaliações, mas uma reorganização da base.

"A gente realmente esta afastando os cargos desses deputados mas isso não significa que acabou o diálogo", disse em entrevista ao SBT News. "Não pode estar no governo votando contra o governo."

Ainda de acordo com ela, a gestão está fazendo um mapeamento desses aliados que ocupam cargos públicos e votaram de forma contrária às pautas governistas, e que deve ser concluído até o final da semana.

Lula diz que fome não é problema econômico, mas político

Lula diz que fome não é problema econômico, mas político

“Se houver interesse político dos governantes do mundo inteiro, se encontrará um jeito de colocar o café da manhã, o almoço e a janta para o povo pobre do mundo inteiro”, disse Lula

Agência Brasil | 16:00 - 13/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Diane Keaton

Diane Keaton: site divulga detalhes da ligação feita ao 911 nos EUA

2

fama

Tiago Iorc

Tiago Iorc é internado às pressas e desabafa nas redes sociais

3

politica

Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro nos EUA foi prejuízo gigantesco para nosso projeto, diz Ciro Nogueira

4

tech

Golpe

WhatsApp Web vira porta de entrada para golpe que limpa conta bancária

5

fama

Acidente

Mamma Bruschetta sofre acidente doméstico e é socorrida por bombeiros

6

mundo

Guerra

Casal separado em sequestro do Hamas se reencontra em Israel após 2 anos

7

mundo

Oriente Médio

Hamas inicia libertação de reféns israelenses após mais de dois anos

8

economia

Transações

Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda

9

esporte

Futebol

Corinthians deve ir para clássico sem Hugo e Romero fora, mas com Memphis

10

fama

Michael J. Fox

Michael J. Fox revela que quase não anda mais por medo de quedas