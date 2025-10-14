Vereador Adrilles Jorge é investigado sob suspeita de 'rachadinha' em gabinete

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador paulistano Adrilles Jorge (União Brasil) é investigado pelo Ministério Público sob suspeita de realizar "rachadinha" -esquema no qual funcionários dos gabinetes são obrigados a devolver parte do salário para o parlamentar.

Em vídeo divulgado em uma rede social nesta segunda-feira (13), o vereador rebateu as acusações e diz ter sido vítima de vingança por parte de dois assessores exonerados "por questões éticas".

Segundo a Promotoria, dois funcionários foram abordados pelo então chefe de gabinete de Adrilles, Célio Adriano Rodrigues. Eles teriam sido pressionados a repassar parte de seus salários, mas os pagamentos não chegaram a serem efetuados.

Uma conta bancária ligada a um laranja, para onde os depósitos deveriam ser feitos, está sendo investigada.

Celso é tenente aposentado do Exército e também atuou como assistente parlamentar na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Ele era chefe de gabinete do vereador desde janeiro, mas foi exonerado no último dia 8.

Em depoimento à Promotoria de Patrimônio Público, ex-funcionários afirmaram terem sido procurados pelo chefe de gabinete para repassar R$ 1.500 de seus salários referentes a compra de um aparelho de ar condicionado para o gabinete.

"Agora esses dois, por vingança, me acusam por duas prestações de ar condicionado de R$ 1.500 não cobertas pela Câmara pagas voluntariamente por um funcionário", disse o vereador em publicação, sem explicar o contexto dos pagamentos.

No vídeo, o parlamentar acusa os ex-servidores de usarem seu nome e senha de redes sociais para obter benefícios pessoais. A investigação ocorre em sigilo.