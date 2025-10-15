Notícias ao Minuto
Procurar

Lula diz a aliados que deve escolher Messias para o STF

A expectativa entre seus aliados é que o anúncio do escolhido para a vaga do ministro Luís Roberto Barroso ocorra ainda esta semana

Lula diz a aliados que deve escolher Messias para o STF

© Getty

Folhapress
15/10/2025 20:47 ‧ há 17 minutos por Folhapress

Política

Justiça

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) disse a aliados que pretende indicar o titular da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, para o STF (Supremo Tribunal Federal). A expectativa entre seus aliados é que o anúncio ocorra ainda esta semana.

 

A apresentação do pedido de aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso ainda nesta quarta-feira (15) –assinado por Lula e publicado no Diário Oficial desta quarta– e a forte pressão por outro nome que não o de Messias podem precipitar a decisão. Lula diz a interlocutores que Messias está maduro para a função.

Messias conquistou o reconhecimento de Lula ao longo do governo. Ele aproximou-se do presidente já na montagem do governo. No papel de coordenador jurídico da transição, atuou na redação de decretos de reestruturação da Esplanada, incluindo a definição do orçamento para 2023.

Desde então, tem mostrado lealdade e combatividade, na opinião de aliados do presidente.

Lula se reúne com ministros do STF para tratar da indicação de substituto de Barroso

Lula se reúne com ministros do STF para tratar da indicação de substituto de Barroso

Lula reuniu ministros do STF no Alvorada para discutir a sucessão de Luís Roberto Barroso. Jorge Messias, da AGU, é o favorito do presidente, mas enfrenta resistência de magistrados que apoiam Rodrigo Pacheco para a vaga na Corte

Estadao Conteudo | 12:45 - 15/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

mundo

Justiça

Enfermeira é estuprada na casa de Schumacher por amigo da família

2

fama

Óbito

Ex-Malhação é encontrado morto em apartamento em São Paulo, diz irmã

3

economia

Horário de Verão

Governo avalia cenário energético antes de decidir sobre horário de verão

4

fama

Paolla Oliveira

Paolla Oliveira teve outra profissão antes de ser atriz; sabe qual?

5

economia

PIS-PASEP

Governo paga lote extra do PIS e do Pasep nesta quarta (15)

6

lifestyle

Bactérias

Sabe qual é o item com mais bactérias do seu WC? Vai ficar surpreendido!

7

fama

Casamento

Cantora Mari Fernandez se casa com Júlia Ribeiro

8

fama

Saúde

Ator de 'Esqueceram de Mim' é internado após emergência médica

9

mundo

Conflitos

Governo Trump dá carta branca à CIA para derrubar Maduro na Venezuela

10

esporte

Futebol

Palmeiras freta avião para buscar Flaco López e Aníbal Moreno nos EUA