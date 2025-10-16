Notícias ao Minuto
Procurar

Pacheco se diz honrado com apoios para STF, mas que indicação é só de Lula

O senador disse que indicação é só de Lula e deve ser respeitada; Lula disse a aliados que pretende indicar o titular da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, para o STF

Pacheco se diz honrado com apoios para STF, mas que indicação é só de Lula

© Getty

Folhapress
16/10/2025 16:00 ‧ há 2 horas por Folhapress

Política

STF

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), um dos nomes cotados para a vaga de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta quinta-feira (16) a jornalistas que se sente honrado com o apoio de colegas da Casa, mas que "não tem como fazer especulações" sobre quem ocupará a cadeira aberta após o anúncio da aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

 

Ele acrescentou se tratar de uma decisão "exclusiva do presidente Lula, que deve ser respeitada, seja ela qual for". "Me lembro do ministro [do STF] Flávio Dino dizendo, e parafraseando alguém, que não se faz campanha para isso, mas ao mesmo não se recusa um convite. Esta é a lógica", disse.

Lula disse a aliados que pretende indicar o titular da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, para o STF. A expectativa é que o anúncio ocorra ainda nesta semana, apesar da forte pressão de magistrados pela indicação de Pacheco.

Questionado sobre os apoios ao seu nome no mundo político, Pacheco ponderou que "é muito difícil comentar a respeito disso", mas que fica "obviamente muito honrado e muito satisfeito".

"São manifestações que surgem daqueles que convivem comigo e conhecem meu trabalho no Parlamento, igualmente pessoas vinculadas à Justiça, pessoas do próprio STF, que têm reconhecimento e apreço por mim, mas são manifestações. Essa é uma decisão do presidente Lula que deve ser respeitada qualquer que seja ela", afirmou.

"O compromisso que eu tenho é com o mandato do Senado, é o que nós temos para hoje", continuou.

Questionado sobre o nome do ministro Jorge Messias, também cotado para a vaga e próximo de Lula, Pacheco afirmou que o concorrente é "alguém muito bem preparado, presta um bom serviço à AGU".

"Só tenho elogios a fazer ao Messias, assim como ao ministro Bruno Dantas, do TCU, que é egresso do Senado, passou em primeiro lugar no concurso do Senado, e é alguém também por quem nós temos muito apreço", disse.

Lula diz a aliados que deve escolher Messias para o STF

Lula diz a aliados que deve escolher Messias para o STF

A expectativa entre seus aliados é que o anúncio do escolhido para a vaga do ministro Luís Roberto Barroso ocorra ainda esta semana

Folhapress | 08:10 - 16/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Diane Keaton

Família revela a causa da morte da atriz Diane Keaton aos 79 anos

2

fama

Violência

Gracyanne Barbosa é assaltada no Rio de Janeiro

3

brasil

São Paulo

'Tem que sofrer mesmo', disse bombeiro durante atendimento a estudante de medicina baleado por PM

4

politica

Justiça

Moraes determina que Defensoria da União assuma defesa de Eduardo Bolsonaro

5

esporte

Arábia Saudita

Jorge Jesus não perdoa e pune brasileiro por excesso de peso no Al Nassr

6

mundo

Imigração

Homem, que vivia desde os 4 anos nos EUA, morre após ser preso pelo ICE

7

mundo

Justiça

Enfermeira é estuprada na casa de Schumacher por amigo da família

8

mundo

Portugal

Presidente de Portugal promulga pacote anti-imigração

9

politica

Justiça

Lula confirma reunião com EUA para negociar tarifaço, nesta quinta

10

fama

paris jackson

Filha de Michael Jackson sacou R$ 365 milhões da herança; diz revista