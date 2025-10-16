Notícias ao Minuto
Barroso recebe alta médica após ser internado em Brasília

Luís Roberto Barroso passou mal e foi atendido no pronto-socorro; ministro fez exames no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília

© Getty

Agência Brasil
16/10/2025 16:48 ‧ há 1 hora por Agência Brasil

Política

Emergência Médica

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu alta médica nesta quinta-feira (16) após ficar internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Barroso deixou o hospital por volta das 12h45.

 

Ontem, o ministro passou mal e foi atendido no pronto-socorro. Ele passou por uma série de exames e ficou à noite internado. Os resultados ainda não foram divulgados.

Na manhã de hoje, o ministro apresentou melhora e foi liberado pelos médicos para seguir com a medicação em casa.

Barroso deixará o Supremo no próximo sábado (18). Na semana passada, o ministro anunciou sua aposentadoria antecipada do Supremo. Ele tem 67 anos e poderia permanecer na Corte até 2033.

Caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar novo ministro para a Corte. Não há prazo para indicação. 

