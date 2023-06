Jesus gerado por IA dá conselhos amorosos na Twitch

Está com problemas amorosos? Ou sem conseguir passar aquele nível impossível de um jogo? Um Jesus Cristo gerado pela Inteligência Artificial tem as respostas. E está disponível durante 24 horas por dia em livestream na Twitch.

Segundo a estação norte-americana NBC News, são já centenas os utilizadores que estão conversando com o ‘falso’ Jesus, que é representado por um homem em branco, diante de um clarão.

A estação revela ainda que o ‘homem’ fala com uma "voz masculina e clara" e que se "move em alinhamento com as suas palavras".

O chatbot foi criado no final de março pelo The Singularity Group, um grupo de voluntários que quer usar a tecnologia para fins filantrópicos. "Começamos a perceber, com todos estes novos avanços da IA, que o que se está tornando extremamente importante é que a IA está sendo abordada de forma responsável", disse Reese Leysen, cofundador do grupo.

Além de conselhos amorosos e para jogos, os utilizadores da Twitch pedem também ao IA Jesus que reze por eles próprios e pelos seus animais de estimação.

