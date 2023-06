Apple quer lançar versão mais barata do Vision Pro

Foi há duas semanas que a Apple apresentou oficialmente os Vision Pro, os primeiros óculos de realidade virtual e aumentada que deram que falar (sobretudo) devido ao preço de 3.499 dólares (aproximandamente 18 mil reais).

O valor alto do Vision Pro não deve permitir que muitas pessoas aproveitem para dar os primeiros passos neste novo segmento de produto da Apple mas, de acordo com o jornalista Mark Gurman da Bloomberg, parece que a Apple pretende reduzir o preço com um futuro modelo.

Gurman destaca que os próximos modelos destes óculos devem se chamar Vision One (ou apenas Vision) e que, graças a um preço mais reduzido, devem ser apontados a um mercado mais abrangente.

Acredita-se que este segundo modelo deverá ter especificações mais modestas (telas com menor resolução e um processador menos potente), mantendo ao mesmo tempo algumas das funcionalidades mais utilizadas.

O lançamento deverá acontecer em 2025, um ano depois do lançamento dos Vision Pro apontado para o começo do próximo ano.