Sonda capta fotografia de relâmpago nas nuvens de Júpiter

A sonda Juno da NASA está atualmente em órbita ao redor de Júpiter, realizando estudos sobre o planeta e suas luas. Durante essa missão, os pesquisadores da agência espacial norte-americana conseguiram capturar imagens de um relâmpago na atmosfera.

A fotografia foi tirada em 30 de dezembro de 2020 durante a 31ª passagem da Juno pelo planeta, e o processamento da imagem foi concluído apenas em 2022. Segundo os pesquisadores, no momento em que a foto foi tirada, a sonda Juno estava a uma distância de 32 mil quilômetros das nuvens de Júpiter.

De acordo com o site oficial da NASA, na Terra, os relâmpagos são causados pela presença de água nas nuvens e ocorrem com maior frequência perto da linha do equador. No entanto, em Júpiter, esses fenômenos têm maior probabilidade de ocorrer perto dos polos e em nuvens com uma solução que mistura água e amônia.

