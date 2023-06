Até onde o ChatGPT pode chegar? Limitações da IA que você precisa saber

Desde o seu lançamento no final do ano passado, o ChatGPT tem se tornado uma sensação no mundo da tecnologia, revolucionando a forma como encaramos a Inteligência Artificial (IA) ao proporcionar um contato mais direto com suas capacidades.

No entanto, é importante ressaltar que o ChatGPT da OpenAI não possui capacidades ilimitadas e, como observado pelo site BGR, existem algumas áreas em que ele não conseguirá ajudar mesmo os usuários mais devotos.

A ferramenta de IA não é totalmente confiável, portanto, os usuários do ChatGPT devem sempre solicitar links e referências que ajudem a comprovar a veracidade das informações fornecidas. Outra limitação está relacionada à versão gratuita da ferramenta da OpenAI, que não possui acesso a informações mais recentes do que setembro de 2021.

É importante também ter em mente que o ChatGPT não é capaz de prever o futuro, portanto, qualquer informação relacionada ao futuro não será fornecida, mesmo com todos os dados disponíveis para a ferramenta. Além disso, o ChatGPT não será capaz de fornecer informações pessoais dos usuários ou dados protegidos por direitos autorais.

Por fim, algo em que o ChatGPT não o conseguirá ajudar é a cometer crimes. Haverá certamente formas de contornar este bloqueio criado pela OpenAI mas, à medida que a IA ficar mais avançada, será cada vez mais difícil fazê-lo.

